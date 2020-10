iPhone 12, il 5G con Dual SIM si potrà sfruttare in futuro

Nelle ultime ore ha fatto discutere la notizia di limitazioni tra Dual Sim e connessione 5G di iPhone 12. In pratica quando si utilizzano due linee in modalità Dual SIM, i dati 5G non sono supportati su nessuna delle due linee e torneranno a 4G LTE. Con la modalità Dual SIM attivata, il terminale si collegherà esclusivamente alle reti alla velocità 4G LTE, questo per entrambe le SIM. Invece se l’utente usa solo la eSIM digitale tramite un operatore che dispone di reti e piani 5G, allora potrà beneficiare della maggiore velocità di connessione in 5G.

Il sito Macrumors riferisce che da una slide di una presentazione interna di Verizon, si evince che Apple prevede di attivare il supporto 5G anche nella modalità Dual SIM grazie ad un aggiornamento software che dovrebbe arrivare prima della fine dell’anno. Nel frattempo l’operatore Verizon riferisce che gli utenti di eSim devono rimuovere la SIM fisica dai loro iPhone 12 o iPhone 12 Pro per accedere alle reti 5G.

IPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelli successivi sono dotati di dual SIM con una nano-SIM e un’eSIM. L’eSIM è una SIM digitale che permette di attivare un piano cellulare con il proprio operatore telefonico senza dover usare una nano-SIM fisica.

Con iOS 13 e versioni successive, entrambi i numeri di telefono possono effettuare e ricevere chiamate vocali e FaceTime e inviare e ricevere messaggi usando iMessage, SMS ed MMS.

Con iPhone 12 al momento bisogna in pratica scegliere se usarlo con la Sim fisica ed una elettronica e-SIM, per gestire due numeri di telefono oppure sfruttare la connessione 5G.

A questo indirizzo dettagli sulle connessioni 5G dei nuovi iPhone 12.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12, oltre ai consigli per i preordini su Apple Store online e come averlo il più presto possibile anche con Amazon.