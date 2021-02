iPhone 12 mini non va, vendite scarse anche a inizio 2021

Di tutta l’ultima serie, iPhone 12 mini rappresenta una fetta minuscola della torta: solo il 5% del totale dei nuovi modelli, secondo i dati rilevati da Counterpoint Research che analizzano le vendite complessive di tutti e quattro i nuovi telefoni Apple registrate a gennaio, dando così ulteriore credito a quanto sosteneva JP Morgan negli scorsi giorni, ritenendo possibile persino un’interruzione della produzione a vantaggio di un incremento di quella dei modelli più richiesti.

Pare proprio che la domanda di iPhone 12 mini sia più debole del previsto, perciò sembra sempre più probabile che Apple possa effettivamente decidere di tagliare la produzione, il che non vorrebbe dire che il telefono sparirà dagli scaffali ma semplicemente che nei prossimi mesi verranno venduti quelli già prodotti fino a questo momento. Secondo l’analista, iPhone 12 mini in questo momento è la cartina al tornasole del mercato di cui fa parte: «Sta andando come previsto dagli investitori: dimostra che il mercato degli smartphone con schermo al di sotto dei 6 pollici rappresenta una minima parte (circa il 10%) del settore».

Per altro il fatto che iPhone 12 mini venda poco non significa che la serie stia andando male, anzi: come già annunciato da diverse fonti nelle settimane precedenti, le vendite complessive dell’ultima gamma di smatphone Apple sono superiori alle aspettative, grazie soprattutto al successo che stanno riscuotendo i due modelli della variante Pro.

Va inoltre detto che da anni Apple non riporta i numeri delle vendite unitarie per nessuno dei suoi prodotti, men che meno le varie ripartizioni che si possono avere in una gamma come quella di iPhone 12 che comprende quattro diversi modelli. Perciò non sapremo mai quanti iPhone 12 mini sono stati effettivamente venduti rispetto agli altri.

Resta da capire come Apple interpreterà l’andamento del mercato. Queste previsioni, se dovessero rispettare i fatti, non implicano che Apple decida necessariamente di eliminare dal catalogo la variante mini dalle future generazioni di iPhone, anche perché chi lo ha già comprato ne è completamente entusiasta.

Dimostrano invece che questo è un telefono di nicchia, forse più di quanto Apple si aspettava inizialmente. Non dimentichiamoci che iPhone 12 mini è molto importante per Apple quantomeno dal punto di vista del proprio business, in quanto offre l’opportunità di entrare nell’ecosistema iPhone con il prezzo più basso: in Italia si parte da 839 euro, 100 euro in meno di iPhone 12 e 350-450 euro in meno rispetto al Pro e Pro Max.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet. Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max. Invece per chi è interessato ad Android si parte da questa pagina.