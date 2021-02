Satechi presenta il caricatore double face per AirPods e Apple Watch

Quando si parla di accessori per iPhone e, in generale, dispositivi Apple, Satechi è tra i marchi in prima fila: in queste ore il produttore ha rilasciato un caricabatterie wireless davvero particolare, non solo perché si collega a una porta USB-C per alimentare in modalità wireless i dispositivi da ricaricare, ma anche perché è double face per essere utilizzato sia con AirPods che con Apple Watch.

Questo particolare accessorio Satechi, che grazie alla connessione USB-C può essere orientato a proprio piacimento, permette di ricaricare Apple Watch o la custodia AirPods. Chiamato USB-C Watch AirPods Charger, il piccolo dispositivo è in grado di caricare un Apple Watch da un lato e una custodia AirPods/ AirPods Pro dall’altro.

Sarà sufficiente collegare il caricabatterie a un Mac oppure a un iPad dotato di USB-C per iniziare a ricaricare lo smartwatch a metà giornata, quindi capovolgerlo per dare alla custodia AirPods un po’ di energia aggiuntiva. Due moduli di ricarica, uno per Apple Watch e un altro per la base Qi, consentono l’erogazione di energia sia all’orologio che agli AirPod contemporaneamente, anche se potrebbe essere difficile trovare un posizionamento ottimale dato il design del caricabatterie, dove una delle due facce sarà, per forza di cose, “a testa in giù”.

La natura compatta dell’accessorio si presta alla portabilità, tuttavia, è l’assenza di cavi ingombranti a renderlo un perfetto compagno per viaggi e spostamenti. Con il suo lato più lungo che arriva a poco più di 5 centimetri, pesa appena 46 grammi, così da poterlo facilmente trasportare in una borsa o anche in tasca. Satechi evidenzia che il caricabatterie USB-C per AirPods e Watch può anche essere anche collegato a un adattatore da parete o qualsiasi altro dispositivo compatibile.

Apple sta vendendo il nuovo caricabatterie di Satechi attraverso il suo sito web ufficiale, al momento solo negli Stati Uniti a 49,95 dollari: è probabile che prossimamente venga proposto anche su Apple Store in Italia. Ricordiamo che i prodotti Satechi possono essere acquistati anche su Amazon Italia, direttamente a questo indirizzo.

