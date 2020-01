iPhone 12 Mini previsto in arrivo a settembre

Diversi dettagli e caratteristiche indicate ormai da mesi per i nuovi iPhone 12 5G del 2020 portano a prevedere uno dei rinnovi Apple e una gamma di dispositivi tra le più importanti degli ultimi anni: ora tra i quattro nuovi modelli previsti per questo autunno sembra ci sarà anche un modello compatto iPhone 12 Mini.

Naturalmente il nome è solo indicativo: Cupertino potrebbe adottare una nomenclatura totalmente diversa al lancio. A differenza del modello più economico iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come più probabilmente sarà chiamato, atteso entro la prima metà di quest’anno, il compatto iPhone 12 Mini condividerà tutte le principali specifiche hardware dei modelli superiori, ad eccezione delle fotocamere.

Mentre gli eredi di iPhone 11 Pro e 11 Pro Max gli iPhone 12 con schermi OLED da 5,8” e 6,7” avranno tre fotocamere più il sensore a tempo di volo per realtà aumentata e nuovi effetti fotografici, il modello compatto iPhone 12 Mini e l’erede di iPhone 11 con schermo da 6,1” disporranno solo di due obiettivi.

In ogni caso iPhone 12 Mini metterà a disposizione uno schermo OLED e Face ID, proprio come gli altri terminali della serie, condividerà lo stesso processore Apple A14 e anche lo stesso nuovo design con linee più squadrate che richiamano iPhone 4 – iPhone 5s oppure i più recenti iPad Pro.

Le ultime anticipazioni sulla gamma iPhone 2020 provengono dal sito olandese LetsGoDigital che indica per tutti un display di alta qualità con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, una tecnologia che sembra presa direttamente in prestito da quella ProMotion di iPad Pro. Infine forse Apple potrebbe stupire tutti implementando non solo Face ID ma anche il lettore di impronte digitali Touch ID nel display.

In definitiva le anticipazioni risultano senz’altro accattivanti, ma è d’obbligo prenderle in considerazione con molta cautela, in attesa di ulteriori indizi o report da altre fonti.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.