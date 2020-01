Offerta record di Apple per un documentario dal Sundance Film Festival prodotto da Laurene Jobs

Il catalogo di Apple TV+ continua a crescere e, in attesa che arrivino anche produzioni non originali, la Mela ha acquisito i diritti per un film documentario, presentato al Sundance Film Festival.

Il film in questione è “Boys State”. Il sito Hollywood Reporter riferisce che Apple e A24 (società di distribuzione americana) hanno acquisito congiuntamente i diritti per 12 milioni di dollari: una cifra record per le aste del Sundance Film Festival. Apple non era sola ma a quanto pare anche Netflix e Hulu abbiano offerto cifre simili.

Diretto da Jesse Moss e Amanda McBaine, il documentario parla della storia di un insolito esperimento, con un migliaio di ragazzi diciassettenni del Texas che si uniscono per creare un governo rappresentativo da zero.

I giovani sono stati seguiti durante il Texas Boys State, un programma di educazione civica del governo (gli studenti delle scuole superiori si riuniscono per tentare di creare un partito fittizio e pensare a come risolvere problematiche che riguardano cittadini nei rispettivi stati).

Il film è prodotto da Laurene Powell Jobs, Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg e Nicole Stott,