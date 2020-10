Apple svela iPhone 12 e punta sulla velocità con il 5G

Protagonista dell’evento di oggi, naturalmente, iPhone 12, il primo con supporto al 5G. La nuova line up viene presentata come la più veloce di sempre con possibilità di raggiungere 4.0 Gbps e 200 Mbps in condizioni ottimali.

Come era emerso anche oggi dalle prime immagini pre evento, iPhone 12 si presenta come un ritorno al passato, con un design che richiama da vicino le forme squadrate di iPhone 4 e iPhone 5. Naturalmente tutti i nuovi iPhone 12 supporteranno il 5G, compreso iPhone 12.

Il primo degli iPhone è iPhone 12, quello con schermo da 6,1 pollici con schermo Super Retina XDR, anche se il terminale risulta molto più sottile di iPhone 11. Il nuovo display OLED di iPhone 12 ha il doppio dei pixel di iPhone 11.

Confermato per il nuovo schermo protetto dal nuovo Ceramic Shield, che va oltre il vetro e aggiunge cristalli nano di ceramica nella matrice del vetro per renderlo molto più duro e trasparente.

Il nuovo iPhone farà uso dellasmart data mode: quando non serve velocità nei dati utilizzerà le reti LTE per risparmiare energia, ma passerà rapidamente al 5G se servono più dati.

Il terminale integra il chip A14 Bionic, il più veloce di tutti i processori attualmente in forza agli iPhone. Propone due sensori fotografici sul retro, uno da 12 mp ultra wide f 2.4 ewide 12 mp da f 1.6 e l’altro wide sempre da 12 MP. Si tratta del primo obiettivo da 7 elementi, con miglioramenti con le basse luci. Naturalmente non manca la modalità notte, ma stavolta con supporto alla modalità notte Time-Lapse.

A proposito di ricarica viene migliorare la ricarica smart, con l’introduzione di MagSafe for iPhone. Si tratta di un sistema avanzato per una carica “magnetica”, che migliora l’esperienza di ricarica stessa, con compatibilità per i caricabatterie passati, aggiungendo un migliore shielding fino a 15 watts.