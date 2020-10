iPhone 12 Pro Max, svelato l’amperaggio della batteria

Il nuovo iPhone 12 Pro Max integra una batteria da 3,687 mAh, il 7% più piccola rispetto a quella da 3,969 mAh di iPhone 11 Pro Max. È quanto si evince da un documento depositato presso un organo di regolamentazione pubblicato da TENAA (Telecommunication Equipment’s Network Access Managements) in Cina.

Il documento inserito nella regolamentazione di deposito – individuato dal sito Macrumors – riporta inoltre che l’iPhone 12 Pro Max ha 6GB di memoria RAM, elemento che era stato già possibile ottenere dai primi benchmark e che permette di differenziare ulteriormente i due dispositivi top di gamma dai modelli base e offrire, ad esempio, il supporto al formato ProRAW.

Nonostante la batteria vanti un amperaggio inferiore rispetto a quella di iPhone 11 Pro Max, Apple indica per il dispositivo fino a 20 ore nella riproduzione video, fino a 12 ore nella riproduzione di video in streaming e fino a 80 ore nella riproduzione audio. Le indicazioni per la durata in riproduzione audio/video per la batteria sono uguale a quelle di iPhone 11 Pro Max, elemento possibile grazie al chip A14 Bionic, il primo nell’intero settore degli smartphone a essere stato costruito con un processo a 5 nanometri.

Pochi giorni addietro dettagli simili sono stati scovati anche per gli Phone 12 e iPhone 12 Pro: il primo vanta una capacità della batteria d 2.227 mAh, il secondo una capacità della batteria di 2.815 mAh..

