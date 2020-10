I segreti delle batterie di iPhone 12

Gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro hanno ottenuto le approvazioni dell’autorità di regolamentazione brasiliane e un documento governativo rivela le capacità delle batterie dei nuovi dispositivi.

Dettagli dai documenti di regolamentazione arrivano dalla certificazione radio ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) per gli apparecchi Radio/Wireless e di Telecomunicazione.

Il sito Technoblog riferisce che l’iPhone 12 mini vanta una capacità della batteria d 2.227 mAh e l’iPhone 12 una capacità della batteria di 2.815 mAh.

L’ANATEL ha anche approvato le batterie di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max ma al momento non è chiaro quali siano le capacità in mAh di questi dispositivi.

Apple non indica espressamente la capacità in mAh delle batterie degli iPhone ma indica nelle specifiche la durata massima prevista con la riproduzione video e audio. Per l’iPhone 12 mini è indicata una capacità di riproduzione video “fino a 15 ore”, “fino a 10 ore” per la riproduzione di video in streaming e “fino a 50 ore” per la riproduzione audio; per l’iPhone 12 indica “fino a 17 ore” per la riproduzione video, “fino a 11” ore per il video in streaming e “fino a 65 ore” per la riproduzione audio.

Dalla certificazione ANATEL si evince che gli iPhone 12 supporteranno reti 4G e 5G sub-6GHz 5G (le reti mmWave, come noto, saranno supportate solo dai modelli venduti negli USA). Altro dato emerso dai documenti brasiliani è che Apple produrrà gli iPhone 12 in India e in Brasile.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo.