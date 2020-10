Parallels ora consente di eseguire Windows 10 sui Chromebook

Parallels Desktop per Chromebook Enterprise è indicato come il primo software che consente di eseguire Windows direttamente sui Chromebook aziendali. Il software – spiega l’azienda specializzata in virtualizzazione. consente di utilizzare le app Windows complete di tutte le funzionalità, compreso Microsoft Office e le app di proprietà, anche in assenza di una connessione Internet. Parallels Desktop per Chromebook Enterprise è integrato con Chrome OS e la Console di amministrazione di Google e non richiede un’infrastruttura VDI, facilitando così la configurazione e la distribuzione in sicurezza da parte dei reparti IT.

Oltre a poter eseguire contemporaneamente Windows e le relative app complete di tutte le funzionalità insieme alle app Chrome OS direttamente su un Chromebook, Parallels Desktop integra una serie di utili funzionalità: per copiare e incollare testo e immagini tra Windows 10 e Chrome OS, stampa dalle app Windows tramite le stampanti Chrome OS condivise o da stampanti che sono disponibili solo per Windows 10 e l’opzione di salvare i file di Windows localmente su un Chromebook, sul cloud o entrambi.

Tra le funzionalità degne di nota, la possibilità di sospendre e riprendre Windows per tornare immediatamente al lavoro, di usare il mouse, i tocchi e la tastiera del Chromebook per lavorare con le app Windows, di spostare e utilizza semplicemente il cursore del mouse tra Chrome OS e Windows e viceversa (il cursore si adatta automaticamente all’aspetto di ciascun sistema operativo).

Nei futuri aggiornamenti del prodotto sono previste ulteriori funzionalità di Parallels Desktop per Chromebook Enterprise, compreso il supporto per webcam, microfono e dispositivo USB.

Parallels Desktop per Chromebook Enterprise negli USA è disponibile al prezzo di 69,99$ l’anno per utente. I dettagli del prodotto, compresa una versione di prova gratuita completa di tutte le funzionalità valida per un mese e con cinque licenze utente, sono disponibili a questo indirizzo.

I requisiti consigliati sono: processore Intel Core i5 o Intel Core i7, 16GB di memoria, SSD com almeno 128GB. Tra i dispositivi compatibili: HP Elite c1030 Chromebook Enterprise , HP Pro c640 Chromebook Enterprise, Google Pixelbook, Google Pixelbook Go, e altri ancora di Acer, Dell, Lenovo e Asus.