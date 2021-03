iPhone 13 arriverà puntuale a fine settembre

Secondo l’analista di Wedbush Dan Ives, i prossimi terminali della serie iPhone 13 di Apple arriveranno puntuali alla fine di settembre prossimo, con disponibilità attualmente prevista per la terza settimana del mese. Sarebbe tutto sotto controllo, dunque, dal punto di vista dell’approvvigionamento.

In una nota di ricerca condivisa con MacRumors, tuttavia, Ives ha affermato che esiste la possibilità che il lancio possa essere posticipato all’inizio di ottobre:

Abbiamo ottenuto maggiori dettagli dalla catena di approvvigionamento per le build di iPhone 13, con il prossimo iPhone in uscita da Cupertino alla fine di settembre. Dal punto di vista dei tempi, riteniamo che l’attuale lancio di iPhone 13 sia previsto per la terza settimana di settembre a partire da ora, ma potrebbe estendersi all’inizio di ottobre sulla base delle continue modifiche al modello del prodotto

Apple in genere annuncia nuovi iPhone a settembre, ma l’intera gamma di iPhone 12 è stata svelata nell’ottobre dello scorso anno, quasi certamente a causa dei ritardi legati alla produzione derivanti dalla pandemia di COVID-19. Con la catena di approvvigionamento ora in condizioni migliori, non sarebbe troppo sorprendente vedere Apple tornare ad un annuncio a settembre.

Ives continua, inoltre, a sostenere che la linea di iPhone 13 potrebbe presentare una nuova opzione di archiviazione da 1 TB e uno scanner LiDAR su tutti e quattro i modelli, sebbene l’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo ritenga che lo scanner LiDAR rimarrà limitato ai due modelli di iPhone Pro.

Tutto quello che sappiamo fino ad oggi su iPhone 13 lo trovate direttamente a questo indirizzo.