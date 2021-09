Da juice gli iPhone 13 si preordinano anche a rate e con permuta

I preordini iPhone 13 Pro e iPhone 13 sono iniziati nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nello store online Juice, anche con pagamento a rate e permuta, con tante opzioni per ogni esigenza. È possibile preordinare online con spedizione, prenotare con ritiro in negozio, oppure scegliere il nuovo smartphone con la consulenza degli Specialisti Juice, direttamente nei punti punti vendita della catena.

I top di gamma iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Pro si possono preordinare da Juice, anche a partire da 45,73 euro al mese con la formula JuiceEvolution della durata di 20 mesi con rinnovo del terminale incluso. Questa formula risulta ancora più conveniente per chi restituisce in permuta un iPhone usato.

Stesso discorso per iPhone 13 mini e iPhone 13 che grazie a Juice si possono preordinare a partire da 36,12 euro al mese con JuiceEvolution della durata di 20 mesi più rinnovo. Sempre con Juice è possibile scegliere come preordinare il nuovo iPhone 13 scegliendo tra il preordine nello store online Juice con spedizione, oppure prenotazione online con ritiro in negozio. Infine è sempre possibile scegliere il nuovo modello di iPhone più adatto alle proprie esigenze con la consulenza degli Specialisti Juice: non appena il prodotto scelto è disponibile il cliente viene avvisato per il ritiro in negozio.

Ricordiamo che da Juice sono disponibili tutti i prodotti Apple, inclusi i nuovi iPad mini di sesta generazione e iPad 2021 economico. Il tablet più compatto di Apple, ora ancora più potente e versatile, si può comprare a partire da 55,90 euro al mese in 10 mesi, senza costi né interessi, mentre il nuovo iPad di nona generazione da Juice si compra a partire da 38,90 euro al mese, sempre in 10 mesi e sempre senza costi né interessi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.