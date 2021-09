Le vendite di veicoli elettrici crescono del 160%

Le vendite globali di veicoli elettrici, spesso indicati brevemente con la sigla EV, sono state potenziate dalla forte domanda nei due mercati principali, ossia in Cina continentale e in Europa. Ecco lo studio che guarda a un futuro roseo per la mobilità elettrica.

Secondo il report della società di ricerca e analisi di mercato Canalys, le vendite di EV sono aumentate nella prima metà del 2021, nonostante la carenza di componenti, le interruzioni della produzione forzate dalla pandemia e la debolezza a lungo termine del mercato globale. Quasi 2,6 milioni di tutti questi mezzi elettrici sono stati venduti nei primi 6 mesi del 2021, un aumento del 160% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Per quanto riguarda i costruttori, Tesla guida il mercato mondiale in questo settore con una quota del 15%, seguita da Volkswagen, SGMW, BMW Group e Stellantis. In termini geografici, la Cina è il mercato più grande per il settore, con 1,1 milioni di vendite di EV, seguita dall’Europa che ha venduto 1 milione di EV. La Norvegia rimane il leader mondiale per l’adozione di questi mezzi elettrici con oltre l’80% delle vendite di auto nuove. Il mercato statunitense degli EV continua a essere in ritardo, con solamente 250.000 di EV venduti nella prima metà del 2021.

Le vendite di veicoli elettrici sono state potenziate dalla forte domanda nei due mercati principali della Cina continentale e dell’Europa, che rappresentano insieme l’87% di tutte le vendite di veicoli elettrici in tutto il mondo. La crescita delle vendite di veicoli elettrici ha superato quella del mercato automobilistico globale totale, che è aumentato del 26% rispetto al primo semestre dell’anno precedente ed era ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.