Gli iPhone 13 superano tutti gli Android in Cina

La cina brulica di costruttori Android e di terminali di ogni fascia di prezzo, ma sta di fatto che fin da quando è stata introdotta la gamma iPhone 13, Apple domina le classifiche di vendita di smartphone, sia in termini di unità vendute che di fatturato.

Secondo gli ultimi dati di Counterpoint con iPhone 13 Apple domina il mercato in Cina da sei settimane consecutive, quindi dal lancio, salvo una sola breve eccezione costituita da Vivo che ha superato Apple nelle vendite in occasione della pseudo festività della giornata dei single.

Contrariamente alla storica preferenza per terminali con grandi display, il modello più venduto in Cina è iPhone 13, secondo gli analisti avvantaggiato dal prezzo relativamente basso di lancio. Tra le caratteristiche che più hanno contribuito al successo di questo modello e serie vengono indicati la nuova fotocamera e anche la connettività 5G. Al secondo posto il più venduto è iPhone 13 Pro Max, seguito in terza posizione da iPhone 13 Pro. Contribuiscono alle vendite complessive di Apple anche i precedenti modelli iPhone 12 proposti a prezzi ribassati.

Ma ci sono anche variabili esterne che hanno contribuito al successo di iPhone 13 in Cina, in particolare i problemi dovuti al bado in USA di Huawei con il blocco delle forniture e conseguenti grandi lacune di produzione. In sostanza questo esclude quasi del tutto o limita fortemente il principale concorrente di Apple nel Paese nel segmento di mercato dei terminali top di gamma.

La previsione sul business di Apple in Cina è ottimistica «È probabile che Apple continui le sue elevate prestazioni in Cina» dichiara Tom Kang, Research Director di Counterpoint. Questo almeno «Fino a quando altri concorrenti non raggiungeranno il ritardo sia in termini di marchio che di qualità».

