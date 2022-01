Xiaomi 12 a 740€ su Aliexpress, ecco come acquistarlo

Xiaomi ha svelato la sua ultima linea di smartphone e dispositivi indossabili di punta alla fine delle scorso anno. Finalmente è possibile acquistarlo in facilità anche in Italia. A questo indirizzo lo si acquista in tutte le colorazioni e in tutte le varianti di. memoria a partire da 740 euro. Clicca qui per acquistare.

Xiaomi 12 è tra i primi smartphone a integrare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, oltre a vantare RAM LPDDR5. Lo Xiaomi 12 ha una batteria da 4.500 mAh, mentre a livello di fotocamere include un sensore IMX766 da 50 MP di Sony come modulo principale, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e un sensore telemacro da 5 MP. Sulla parte anteriore, il dispositivo vanta un sensore da 32 MP: si tratta di una camera perforata nello schermo e posizionata al centro.

Il display di Xiaomi 12 è un OLED da 6,28 pollici con una risoluzione di 2.400 × 1.080, 1.100 nit di luminosità e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre lato audio, il terminale dispone di doppi altoparlanti simmetrici e supporto Dolby Atmos.

Al momento per poterlo acquistare una delle poche soluzioni è quella di cliccare sul link in fondo all’articolo, dove si acquista a partire da 740 euro nella variante 8+128 GB. Sulla stessa pagina sono disponibili le varianti 8+256 GB e 12+256 GB, rispettivamente al prezzo di 795 e 850 euro. Tutte le varianti sono disponibili nella diverse colorazioni nero, blu, verde e viola.

