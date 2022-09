iPhone 14, 14 Pro e 13 Pro Max a confronto nella nostra galleria di immagini

Lenti più grandi con risoluzione aumentata, nuovi processori e sensori più efficienti fanno del reparto fotografico della serie 14 di iPhone il “migliore mai visto prima” su umo smartphone di Apple.

Ma come si confrontano nei dettagli di design? La nostra fotogalleria da Cupertino vi mostra le differenze sia del retro che del fronte con il nuovo notch furbamente incluso in quella che Apple chiama Dynamic Island e che rappresenta un modo intelligente per valorizzare il “buco nero” che sensori e telecamere impediscono di eliiminare.

Le altre novità della presentazione Far Out del 7 Settembre sono le nuove Airpods Pro 2, iPhone 14 e iPhone 14 Pro. trova anche quelle su Apple Watch Ultra, su questa pagina perApple Watch 8.