iPhone 14, Samsung e LG costruiranno schermi senza notch

Anche se per mesi è stato previsto il primo iPhone senza notch già per il 2021, in realtà questa novità sembra sia destinata ad arrivare con la prossima generazione iPhone 14 del 2022: ora arriva una delle prime conferme in questo senso, perché sembra che Apple abbia già incaricato Samsung e anche LG di costruire i display senza notch.

La previsione più attendibile rimane quella dell’analista Ming Chi Kuo che già a marzo di quest’anno ha indicato l’arrivo il prossimo anno del primo iPhone top di gamma senza notch per i modelli iPhone 14 Pro e anche Pro Max ma con una postilla.

Se la resa di produzione sarà sufficientemente elevata Apple potrebbe decidere di ampliare questa caratteristica anche agli altri due modelli iPhone 14 e iPhone 14 Max. Naturalmente i nomi dei prossimi iPhone sono indicativi, Apple potrebbe cambiarli, ma soprattutto non ci sarà più iPhone mini.

Stando invece alle anticipazioni che circolano ultimamente Apple eliminerà il notch solo in iPhone 14 Pro e Pro Max, dove sarà sostituito da un foro nello schermo. Questa soluzione implica che Apple cambierà la costruzione del sistema Face ID, integrando più funzioni in un unica componente, oppure implementando alcuni sensori e componenti sotto al display.

Stando a The Elec Apple ha incaricato Samsung per la produzione degli schermi per iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, mentre la produzione dei display da 6,7” per iPhone 14 Pro Max sarà condivisa tra Samsun e LG. Una novità e una buona notizia per LG visto che tutti i pannelli OLED per i modelli iPhone 13 Pro attuali sono forniti da Samsung.

