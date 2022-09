iPhone 14, Apple cancella l’aumento di produzione

Altolà, l’aumento di produzione dell’ultima serie di iPhone 14 modelli standard) non s’ha da fare: pare infatti che la domanda sia al di sotto delle aspettative ed è per questo che, secondo le indiscrezioni segnalate da Bloomberg, Apple starebbe chiedendo ai fornitori di annullare l’incremento di produzione e dell’assemblaggio dei telefoni precedentemente fissato per la seconda metà dell’anno.

La multinazionale di Cupertino puntava a costruirne 6 milioni di unità in più ma l’andamento delle vendite attuale non coincide con le previsioni fatte qualche settimana fa. Di conseguenza a questo punto Apple dovrebbe produrne intorno ai 90 milioni di pezzi, che è più o meno la stessa quantità di telefoni prodotti nel 2021 e più vicina alle previsioni originariamente fatte quest’estate.

Questo cambio di programma d’altronde coincide con quanto si è detto nei giorni scorsi riguardo alla domanda dell’intera linea di iPhone 14 (standard e pro) lanciata sul mercato a inizio mese, che sembra propendere in misura maggiore per le versioni Pro del telefono. Nonostante quindi il prezzo inferiore, iPhone 14 (e 14 Plus) vende meno di iPhone 14 Pro (e Max), per il quale Apple aveva già deciso di aumentare la produzione la settimana scorsa.

Questo andamento di mercato è certamente condizionato dalla crisi economica in Cina: si dice che nei primi tre giorni dal lancio Apple abbia venduto l’11% in meno di iPhone 14 rispetto agli iPhone 13 venduti l’anno scorso nello stesso periodo. Più in generale però c’è da considerare anche l’aumento dell’inflazione, i timori di una recessione e la guerra in Ucraina, che stanno condizionando la domanda globale di tutta l’elettronica di consumo, tanto che secondo le ipotesi il mercato degli smartphone dovrebbe ridursi del 6,5%.

