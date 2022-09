iPhone 14, il 65% delle spedizioni sarà Pro

L’analista Ming-Chi Kuo è tornato con un altro rapporto sui nuovi modelli di iPhone 14 Pro. Secondo Kuo, Apple sta aumentando le aspettative di spedizione della versione Pro nella seconda metà di quest’anno, poiché l’azienda si è concentrata inizialmente su questi modelli.

In un post sul blog, Kuo scrive che “i modelli di iPhone 14 Pro rappresenteranno il 60-65% delle spedizioni totali di iPhone 14 nel 2H22”, rispetto al 55-60% precedentemente stimato.

Come ha riferito la scorsa settimana, dopo una lenta domanda dei modelli standard durante il fine settimana di pre-ordine, Apple ha spostato le sue aspettative per produrre più modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, come l’analista conferma in questo rapporto:

L’iPhone 14 Pro Max rappresenta il 30-35% delle spedizioni totali di iPhone 14 nel 2H22 ed è il modello di iPhone 14 più popolare

Mentre alcuni credono che queste vendite piuttosto lente dei modelli standard di iPhone 14 potrebbero essere un problema per Apple, in realtà l’azienda si sta concentrando sui modelli più costosi – che sono le versioni che i clienti hardcore sono disposti ad acquistare. Solo in seguito ci si aspetta che Apple riduca la produzione di iPhone 14 Pro per concentrarsi sui modelli standard, che sono quelli che invece rimarranno sul mercato lungo termine.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch – Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.