iPhone 14 Pro Max ha lo schermo migliore al mondo

Come è già successo per praticamente tutte le generazioni precedenti di iPhone, anche quest’anno lo schermo di iPhone 14 Pro Max è stato giudicato come il migliore al mondo nel settore degli smartphone: un riconoscimento attribuito dopo approfonditi test che richiedono apparecchiature ad hoc effettuati da due società indipendenti, DisplayMate e DXOmark, inclusi confronti e punteggi con i migliori terminali Android concorrenti.

Lo scorso anno questo riconoscimento è andato allo schermo di iPhone 13 Pro Max, a partire dal quale Apple, come emerge dai test, ha migliorato tutto. Così iPhone 14 Pro Max diventa il terminale con lo schermo migliore al mondo, superando 13 Pro Max che non solo rimane in classifica, ma si piazza al secondo posto.

Per il momento iPhone 13 Pro si piazza al terzo posto, un podio interamente occupato da Apple. È probabile che le prime quattro posizioni diventeranno tutte di Apple non appena saranno eseguiti test anche su iPhone 14 Pro. In fatto di display tutti gli Android migliori vengono dopo, questo anche se 13 Pro Max è in circolazione da oltre un anno.

Rispetto a 13 Pro Max, lo schermo di iPhone 14 Pro Max migliora in modo vistoso nella luminosità, indispensabile non solo per leggere bene anche alla luce diretta del sole, ma anche per migliorare la resa dei colori. Apple dichiara una luminosità di picco all’aperto di ben 2.000 nits, confermati in uno dei test e anche ampiamente superati nel secondo test indipendente che è arrivato a rilevare sul campo ben 2.300 nits, addirittura superiore alle specifiche dichiarate da Cupertino.

DisplayMate non solo conferisce a iPhone 14 Pro Max il premio come migliore schermo per smartphone, ma elenca altre 15 prime posizioni, due in più rispetto a quelle ottenute da 13 Pro Max lo scorso anno. Le riportiamo qui di seguito tradotte in italiano:

Massima precisione del colore del bianco

Massima precisione assoluta del colore

Il più piccolo cambiamento nella precisione del colore con APL

Spostamento colore massimo minimo con APL

Massima accuratezza del contrasto dell’immagine e accuratezza della scala di intensità

Minimo spostamento nel contrasto dell’immagine e nella scala di intensità con APL

Minimo cambiamento nella luminanza di picco con APL

Massima luminosità a schermo intero per smartphone OLED

Massima luminosità del display di picco

Rapporto di contrasto più elevato

Riflettanza dello schermo più bassa

Massimo contrasto alla luce ambientale

Minima variazione di luminosità con l’angolo di visione

Minima variazione di colore del bianco con angolo di visione

La più alta risoluzione dello schermo visibile

Risulta evidente l’impegno di Apple nel migliorare costantemente lo schermo del suo top di gamma, soprattutto per quanto riguarda la resa e la fedeltà dei colori, giudicati i migliori in assoluto.

«iPhone 14 Pro Max ha un display per smartphone di livello mondiale di altissimo livello molto impressionante con precisione e prestazioni di calibrazione perfette» secondo DisplayMate è indistinguibile dalla perfezione. Anche i test effettuati da DXOmark arrivano alle stesse conclusioni, assegnando un punteggio di 149, rispetto ai 145 punti di iPhone 13 Pro Max.

Lo schermo «È il più luminoso tra tutti i dispositivi testati fino ad oggi: oltre 2000 nit (misurati), il che significa che il contenuto è leggibile anche in piena luce solare» dichiara DXOmark. Ancora «La maggiore luminosità migliora anche la resa cromatica complessiva».

