iPhone 14, Apple ritocca gli ordini per le condizioni di mercato

Apple ha già ricalibrato le percentuali degli ordini di produzione dei quattro modelli iPhone 14 in base all’andamento dei preordini e delle prime settimane di disponibilità, tenendo anche in considerazione la domanda inferiore al previsto di iPhone 14 Plus: ora secondo TrendForce Apple starebbe riducendo lievemente il totale degli ordini di produzione iPhone per adeguarsi alle attuali condizioni di mercato.

Al contrario dei modelli standard, i due modelli iPhone 14 Pro hanno suscitato grande interesse da parte del pubblico. Gli analisti indicano che il rapporto di produzione dei due modelli della serie iPhone 14 Pro è stato incrementato dal 50% inizialmente previsto al 60%, e non si può escludere che questo rapporto continuerà ad aumentare al 65% in futuro. Attualmente, la percentuale complessiva di nuovi modelli di iPhone nelle spedizioni di Apple rimarrà al 36% e l’obiettivo di spedizione di iPhone nel 2022 è di 240 milioni di unità, con un aumento annuo del 2,8%.

TrendForce sottolinea che, mentre gli Stati Uniti continuano ad aumentare i tassi di interesse per frenare l’inflazione, riducendo il reddito disponibile dei consumatori, le prestazioni di produzione di Apple risentiranno questi effetti nel primo trimestre. Gli ordini di produzione Apple di tutti gli iPhone a listino, iPhone 14 inclusi, dovrebbero essere ridotti a 52 milioni di unità, rispetto a una precedente stima di 56 milioni di unità, con un calo del 14% su base annua.

Secondo le indagini di TrendForce, poiché Apple ha una quota leader del 50% del mercato statunitense e ha anche trasformato l’India in un centro di produzione negli ultimi anni, si stima che la percentuale di Apple della produzione indiana dovrebbe superare il 5% nel 2023 e aumentare di anno in anno.

Sull’andamento vendite iPhone 14 ne potremo sapere di più direttamente dal Ceo Tim Cook e dal CFO Luca Maestri durante la presentazione dei risultati trimestrali Apple che si svolgerà giovedì 28 ottobre.

Per tutte le novità Apple introdotte martedì 18 ottobre si parte dai rispettivi collegamenti: iPad Pro 2022 M2, nuovo iPad 2022 di decima generazione e anche Apple TV 4K 2022.