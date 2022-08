iPhone 14 Pro, come sono fatti il notch e la barra di stato

Dopo l’annuncio di Apple dell’evento di mercoledì 7 settembre sono apparse in rete diverse notizie, tutte provenienti dall’Asia, pronte a mostrare esattamente il ritaglio frontale di iPhone 14 Pro, oltre agli elementi della barra di stato del terminale. Ecco le immagini.

L’utente di Twitter “DuanRui” ha condiviso diverse immagini dal sito di social media cinese Weibo, con una che apparentemente mostra un’immagine ravvicinata e reale dei ritagli delle telecamere TrueDepth “pill and hole-punch” di iPhone 14 Pro. Si tratta del design che sul modello Pro dovrebbe sostituire la tacca frontale.

Ancora, il leaker di Twitter noto come “Ice Universe” ha condiviso un’immagine della parte anteriore di un modello di iPhone 14 Pro. Nell’immagine, i ritagli del display sono chiaramente artificiali, il che rende la prima immagine molto più credibile.

Allo stesso tempo, il leaker “ShrimpApplePro” ha condiviso un segmento di uno screenshot presumibilmente ripreso da un iPhone 14 Pro Max, sovrapposto a uno screenshot identico proveniente da un iPhone 13 Pro Max, per mostrare come Apple stia pianificando di ingrandire e riallineare gli elementi della barra di stato per tenere conto del nuovo design dell’array di telecamere TrueDepth.

Un altro presunto screenshot di ShrimpApplePro mostra come la barra di stato sia disposta sull’iPhone 14 Pro Max, riposizionando le icone del segnale cellulare, Wi-Fi e indicatori della batteria leggermente più in basso e a destra.

Ricordiamo che i modelli standard di iPhone 14 dovrebbero mantenere la stessa tacca utilizzata sulla linea iPhone 13, con la “pill e hole-punch” che è uno dei principali punti di forza di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I dispositivi dovrebbero anche presentare il chip A16, un display always-on, una fotocamera grandangolare da 48 megapixel e altro ancora.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 14 si trova a questo indirizzo.