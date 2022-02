Come misurare la stabilità della camminata con iPhone

Tre le funzionalità meno note disponibili su iPhone 8 e modelli successivi, c’è la “stabilità della camminata”, disponibile con iOS 15 e sistemi seguenti, utile per visualizzare stabilità e la classificazione del portamento e ottenere informazioni sul rischio di cadute.

Apple spiega che la stabilità della camminata utilizza algoritmi personalizzati per valutare l’equilibrio dell’utente, la stabilità e la coordinazione tramite i sensori di movimento integrati sul telefono. Mentre camminiano con l’iPhone, la funzione monitora importanti metriche relative alla mobilità, come velocità di camminata, lunghezza dei passi, tempo di doppio appoggio e camminata asimmetrica. Queste metriche vengono utilizzate per determinare la stabilità e la classificazione della camminata dell’utente.

La stabilità della camminata viene classificata come “Adeguata”, “Bassa” o “Molto bassa”. È anche possibile scegliere di ricevere una notifica quando la stabilità viene rilevata come bassa o molto bassa.

Abilitato la condivisione dei dati sanitari, l’utente può anche scegliere di condividere automaticamente i dati e le notifiche relativi alla stabilità della camminata con amici o familiari.

Configurare Stabilità della camminata

Sull’iPhone aprite l’app Salute Scorrete fino a trovare la sezione “Notifiche sulla stabilità della camminata” e scegliete “Configura” Toccate “Avanti” e seguite le istruzioni riportate sullo schermo (confermando i propri dati e attivando le eventuali notifiche).

Mentre camminiamo, teniamo l’iPhone nella tasca anteriore o in una tasca vicina alla vita. Ricevereremo una notifica se il livello di stabilità è sufficientemente basso da comportare un rischio di cadute nel corso del prossimo anno.

Per visualizzare la cronologia di Stabilità della camminata basta l’aprire l’app Salute, toccare Sfoglia > Movimento, quindi “Stabilità della camminata”.

Se in fase di configurazione abbiamo aggiunto Stabilità della camminata alla sezione Preferiti, possiamo accedervi dal pannello Riepilogo nell’app Salute.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Qui ci sono tutti quelli dedicati ad iPhone e iPad.