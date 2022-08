Per comprare Apple Watch potrete misurare il polso in AR

Come fare per comprare un Apple Watch col cinturino della misura giusta senza averlo mai indossato? Al momento Apple permette di stampare su carta un modellino da provare al polso, ma in futuro potrebbe esserci una soluzione migliore.

Di recente infatti è apparso un brevetto intitolato Misurazione del polso senza contatto che sfrutta le tecnologie di Realtà Aumentata per effettuare una misura più precisa. Si legge nella documentazione:

Le tecniche di misurazione attualmente esistenti presentano diversi svantaggi, come ad esempio l’uso di attrezzature speciali. Soprattutto, richiedono il contatto col polso della persona, e oltre ad essere ingombranti possono essere soggetti anche ad errori.

Il sistema utilizza uno scanner con sensore di profondità ed è facile aspettarsi che questo dispositivo sia proprio l’iPhone, col suo sistema LiDAR. In pratica si posiziona il dispositivo su una superficie piana con lo scanner rivolto verso l’alto e l’utente non deve far altro che posizionare la mano a circa un palmo di altezza dal dispositivo e ruotare il polso di 90 gradi per consentire al sistema di creare una mappatura in profondità del polso.

Le immagini raccolte durante questo processo sono sufficienti – spiegano – per rappresentare con accuratezza la circonferenza del polso e ottenerne una misurazione molto precisa, in modo tale poi da consigliare con cura la misura giusta per il cinturino.

Un sistema di questo genere potrebbe così rendere l’acquisto di Apple Watch a distanza ancora più rilassante perché le possibilità di acquistare il cinturino giusto aumentano esponenzialmente. Tanto più che Apple già oggi offre un’infinità di cinturini di materiali e misure diverse, e in futuro è probabile che il catalogo venga ampliato ancora di più.

Il brevetto è accreditato a sei inventori e quattro di questi hanno precedentemente lavorato alle tecnologie di misurazione AR dell’app Metro.

A proposito: pochi giorni fa abbiamo pubblicato una guida ai migliori cinturini per Apple Watch di fine estate: se vi interessa, fateci un salto.