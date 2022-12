Cina, trimestre con il market share più grande di sempre per Apple

Apple ora vanta il market share più grande di sempre in Cina, con il 25% a ottobre 2022, ed è per la seconda volta consecutiva il primo OEM (original equipment manufacturer, “produttore di apparecchiature originali”) del Paese del Dragone.

È quanto si evince dal documento “Monthly Market Pulse Service” di Counterpoint Research. Il mese di ottobre è stato il primo nel quale l’iPhone 14 è stato messo in vendita. Secondo i dati di Counterpoint, un dispositivo ogni quattro venduti in Cina durante il mese in questione era un iPhone.

Mentre a ottobre gli altri OEM hanno registrato una diminuzione nelle vendite, Apple è cresciuta del 21% rispetto al mese precedente. In termini di vendite anno su anno (rispetto all’anno precedente) le vendite in generale sono diminuite del 15% mentre quelle di Apple sono calate solo del 4%, elemento che ha contribuito ad accrescere il market share della Mela.

Counterpoint evidenzia che negli ultimi due anni Apple ha raggiunto nuove vette in termini di market share in Cina; quote di mercato mensile record sono state registrata a novembre e dicembre 2020, a ottobre, novembre e dicembre 2021. Da notare che il 2020 è l’anno nel quale le sanzioni USA hanno colpito Huawei (con rischio ripercussioni da parte dei clienti cinesi).

“Il mercato cinese ha registrato un periodo di stagnazione per una molteplicità di fattori, incluse implicazioni macroeconomiche e i lockdown per il COVID-19 che hanno avuto ripercussioni nella propensione al consumo”, afferma Ethan Qi, Research Director di Counterpoint. “Apple ha ad ogni modo a sfuggire alla tendenza del mercato, mostrando la natura resiliente del segmento premium”. E ancora: “Guardando il trend degli ultimi due anni in Cina, è evidente che Apple emerge come chiaro vincitore del mercato premium che era di Huawei. È diventata leader quasi indiscussa nel segmento premium in Cina. I dispositivi della serie iPhone 14, sono partiti bene con gli iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max che hanno registrato risultati migliori rispetto alla precedente generazione. iPhone 13 continua ad andare bene, anche per le poche differenze rispetto all’iPhone 14”.

Nell’ultimo mese iPhone 14 Pro Max ha venduto bene in Cina, seguito da iPhone 14 Pro. Confrontando le prime cinque settimane di vendita di iPhone 14 Pro con le prime cinque settimane di vendita di iPhone 13 Pro, le vendite sono state decisamente superiori. La popolarità dei modelli Pro non è un trend che riguarda solo la Cina ma anche altri parti del mondo, Stati Uniti compresi, con gli utenti che sembrano avere ben chiare le differenze tra i modelli standard e Pro.