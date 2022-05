La funzione Display sempre attivo di iPhone 14 Pro sarà una opzione di iOS 16

Tra le novità che Apple dovrebbe integrare in iOS 16 c’è anche l’opzione always‑on per il display per avere lo schermo sempre attivo, anche quando l’utente non guarda il telefono, funzionalità che dovremmo vedere sui futuri iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max previsti per 2022.

Tra le – presunte – novità dei futuri iPhone 14, sono previste novità legate alla tecnologia dei display, e – si dice che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max offriranno la tecnologia LTPO con un refresh rate variabile del display che potrà partire da 1Hz quando il dispositivo inattivo – utile per esempio per mostrare l’ora- e arrivare fino al massimo di 120Hz per i contenuti più dinamici come film, video e giochi. Al pari di quanto avviene con Apple Watch 5 e successivi dotati di schermo LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), si potrebbe ottenere un display always‑on, sempre acceso e visibile, funzionalità possibile dal bassissimo consumo del refresh rate a 1Hz.

Per sfruttare l’opzione in questione sui futuri dispostivi, Apple deve già da ora integrarla nel sistema operativo. Il solitamente ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della newsletter “PowerOn” riferisce che una delle novità di iOS 16 è la funzione “”always-on” per la lock-screen (la schermata di blocco di iPhone).

Gurman afferma che la funzione in questione era stata prevista per gli iPhone 13, ma alla fine non è stata implementata. Tra le novità che Apple dovrebbe presentare alla WWDC22, ci sono i nuovi sistemi operativi per Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, ecc. Di iOS 16 sono circolate indiscrezioni che riferiscono dell’integrazione di app aggiornate e “nuove modalità di interazione”. Anche per iPadOS sono previste novità, e aggiornamenti per le varie app.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per sapere tutto quello che Apple potrebbe presentare, tra nuove versioni dei sistemi operativi ma anche possibili novità hardware, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.