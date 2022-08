iPhone 14 Pro Max, una foto mostra il blocco fotocamere gigante

Che le dimensioni e lo spessore del blocco fotocamere posteriore di iPhone 14 Pro siano destinati ad aumentare è chiaro ormai già da diversi mesi, con l’apparire di diversi schemi tecnici e immagini CAD, oltre che dei successivi rendering: ora però una prima fotografia mostra il notevole balzo, in ogni senso, del blocco fotocamere atteso in iPhone 14 Pro Max rispetto al modello attuale iPhone 13 Pro Max.

Quello ripreso in foto è un modello non funzionante di iPhone 14 Pro Max, solitamente mock-up realizzati in metallo o altri materiali a partire dagli schemi tecnici trapelati in rete, spesso impiegati dai costruttori di cover e accessori. Anche se questi modelli sono quasi sempre realizzati con qualità approssimativa, soprattutto nei dettagli, rendendo impossibile anticipare le finezze di materiali e produzione di Apple, offrono comunque una ottima occasione per valutare cambiamenti di design nello chassis e le dimensioni complessive dei terminali in arrivo.

Sempre nella foto emerge chiaramente che il blocco fotocamere di iPhone 14 Pro Max aumenterà sia di dimensioni che di spessore, questo per ospitare l’atteso obiettivo grandangolare con sensore da 48 megapixel riservato solo ai Pro, oltre alla fotocamera ultra grandangolare migliorata invece per tutti i modelli della gamma. In questo articolo riportiamo le immagini pubblicate dagli utenti Twitter che si firmano @lipilipsi e Majin Bu.

Secondo gli schemi tecnici il blocco fotocamere posteriori di iPhone 14 Pro Mx sarà spesso 4,17 mm, rispetto ai 3,6 mm di iPhone 13 Pro Max. Anche le dimensioni del blocco fotocamere stesso aumenteranno del 5% sia in larghezza che in altezza, rispettivamente da 35,01 x 36,24 mm di iPhone 13 Pro Max a 36,73 x 36,24 mm di iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

Nelle scorse ore Apple ha aumentato le spedizioni previste di iPhone 14 a 95 milioni di unità, indicando il modello per cui prevede il maggior numero di vendite. Tutto quello che sappiamo finora sui terminali della prossima generazione iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.