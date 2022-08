Il TV OLED da 97 pollici di LG offre suono surround 5.1 senza altoparlanti

LG Display sta lavorando su alcune interessanti idee per i pannelli OLED inclusi particolari form factor che permettono di migliorare l’illuminazione dei pannelli e anche a un nuovo approccio per quanto riguarda l’audio.

Lo riferisce ArsTechnica spiegando che un nuovo pannello OLED da 97″ offre l’audio 5.1 senza bisogno di speaker dedicati, una tecnologia che LG chiama Cinematic Sound OLED (CSO) e che permette al display di vibrare e generare il suono direttamente dal display, senza bisogno di altoparlanti.

Sony dal 2017 offre una tecnologia simile denominata Acoustic Surface e che consente di trasformare lo schermo in uno speaker: due attuatori posizionati dietro il TV vibrano delicatamente per creare un audio che segue i movimenti delle immagini, in modo che dialoghi ed effetti speciali siano emessi esattamente dal punto in cui vengono visualizzati. Sony ad ogni modo non paragona il suo sistema con il suono surround 5.1 ma suggerisce di collegare un amplificatore al connettore di uscita dietro il televisore per trasformarlo in uno speaker centrale di alta qualità in un sistema di Home Cinema.

Una tecnologia che usa lo schermo come speaker è sfruttata anche da Hisense nelle sue laser TV con schermo ALR come il modello che abbiamo provato su questa pagina di Macitynet.

È interessante notare che l’audio integrato nelle TV ora è in tanti casi in grado di competere con completi setup per l’home theater, tecnologie audio avanzate in grado di riprodurre suoni multidimensionali che portano lo spettatore al centro dell’azione. Tra i sistemi ideati dai produttori su questo versante anche tweeter aggiuntivi integrati nella cornice che permette a quest’ultima di vibrare impercettibilmente, consentendo al suono di seguire l’azione.

A dicembre dello scorso anno LG ha annunciato la tecnologia OLED EX, vantando una luminanza massima superiore fino al 30% rispetto ad un pannello OLED convenzionale, e facendo sapere che tutti gli esemplari che sarebbero stati prodotti dal secondo trimestre dell’anno avrebbero integrato la tecnologia in questione. Il prossimo elemento di differenziazione per competere in questo affollato settore potrebbe essere l’audio senza speaker.

