Apple sfoggia la Modalità Azione di iPhone 14 nel nuovo spot

iPhone è già ampiamente capace di sostituire una videocamera per realizzare video da cinema, ma con la nuova Modalità Azione dell’ultima serie 14 è in grado di fare davvero meraviglie. E lo dimostra Apple con un nuovo spot pubblicitario in cui ne mette in evidenza le straordinarie capacità di stabilizzazione, sovrapponibili a quelle che normalmente si riescono ad ottenere soltanto attraverso l’impiego di attrezzatura dedicata.

La tradizione vuole così

In passato infatti per ottenere questi risultati c’era bisogno di macchine pesanti, ingombranti e costose che, soltanto negli ultimi anni, possono essere in parte eguagliate dall’impiego di gimbal più o meno compatti. Ma per ottenere video perfettamente stabili quando si corre, si salta e si fanno capriole c’è sempre bisogno di fissare la videocamera ad un attrezzo del genere.

L’eccezione di iPhone 14

Questo discorso tuttavia non vale se si usa uno dei nuovi iPhone della linea 14, e il nuovo filmato come dicevano ne è completamente chiarificatore.

La nuova Modalità Azione, di cui Apple aveva già dato un primo assaggio con il videoclip Chase, fa risparmiare i soldi (e gli ingombri) di un gimbal perché basta attivarla per ottenere riprese video da cinema senza neppure un tremolio.

Il video

Il video raccoglie diversi esempi di riprese possibili, mostrando per ciascuna registrazione sia la versione con Modalità Azione attiva, sia quella senza alcun intervento software. E le differenze sono eclatanti: filmati praticamente inutilizzabili come quello dell’esagerato sobbalzare della ripresa mentre si insegue e si salta insieme ad un cestista, o quella dell’inseguimento su pattini, diventano scene da film sui nuovi telefoni.

Come attivare la Modalità Azione

Come dicevamo questa modalità è presente soltanto sui nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Per usarla basta aprire l’app Fotocamera, spostarsi sulla sezione Video con uno swipe e cliccare sull’icona della Modalità Azione visibile in alto a destra, quella contrassegnata da un omino in corsa. Quando si è pronti basta infine schiacciare il tasto REC.