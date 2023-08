iPhone 14 e iPhone 15, ecco tutte le principali differenze

In questi giorni l’argomento principale dei siti che si occupano di notizie di elettronica è il lancio dei nuovi iPhone il cui annuncio dovrebbe essere fissato per il 12 settembre Macitynet sta scrivendo quasi quotidianamente sull’argomento, con particolare attenzione agli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (il nome con cui dovrebbe essere conosciuto quello che iPhone 15 Pro Max). Ma sullo sfondo stanno prendendo quota anche le novità previste per iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Inizialmente la versione entry level degli iPhone sembrava poco innovativa e quindi degna di non eccessiva attenzione, ma man mano che il tempo è trascorso si è accumulata una serie considerevole di dettagli tecnici che se verificati potrebbero cambiare notevolmente l’esperienza d’uso.

La tabella che confronta iPhone 14 e iPhone 15

Di iPhone 15 parliamo in un dettagliato articolo che presenta e commenta le novità. Ma se volete avere uno sguardo di sintesi con il confronto tra iPhone 14 e iPhone 15 questo articolo vi aiuterà ad avere uno sguardo rapido e veloce.

In particolare qui presentiamo una tabella con quel che cambia, selezionando le indiscrezioni da fonte più attendibile.

La data di lancio

Vi ricordiamo che la data di rilascio di iPhone 15 e iPhone 15 Plus pare fissata al 12 settembre.

A proposito del lancio, le ultime indiscrezioni ritengono possibile che Phone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra) non siano disponibili contemporaneamente. Nel caso di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, invece, non sembra previsto alcun ritardo o differenza nel giorno di disponibilità.

Recentemente un analista ha infatti affermato che l’iPhone 15 Pro da 6,7 pollici, potrebbe arrivare solo ad ottobre, seguendo quel che accadde con il lancio di iPhone 12 Pro: iPhone Pro Max venne messo in vendita il 13 novembre quando invece iPhone 12 Pro era stato messo sul mercato il 23 settembre.