Ecco quanto potrebbe essere sottile iPhone 17 Slim

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di iPhone 17 Slim, quello che potrebbe essere il vero protagonista della prossima generazione di iPhone, anche senza essere il modello di punta. Samsung sta cercando di anticipare il dispositivo Apple con il lancio del Galaxy S25 Slim, anche se al momento non sembrano esserci misure ben precise. Gli ultimi rumor, però, potrebbero dirci quanto iPhone 17 Slim, o “iPhone 17 Air”, potrebbe essere sottile.

L’iPhone 17 Air sarà caratterizzato da uno spessore particolarmente ridotto. Si parla di uno spessore intorno ai 6 mm, anche se il noto analista Apple Ming-Chi Kuo ha recentemente ipotizzato che il dispositivo potrebbe essere ancora più sottile, arrivando addirittura a soli 5,5 mm.

Con uno spessore di 5,5 mm, l’iPhone 17 Air diventerebbe l’iPhone più sottile mai prodotto, superando il record dell’iPhone 6, che nel 2014 misurava 6,9 mm. Questo lo renderebbe circa il 30% più sottile rispetto all’iPhone 16 (7,8 mm) e il 33% più sottile dei modelli iPhone 16 Pro (8,25 mm).

Lo spessore dell’iPhone 17 Air si avvicinerebbe a quello dell’iPad Pro da 12,9 pollici lanciato l’anno scorso, che con i suoi 5,1 mm è attualmente il dispositivo Apple più sottile. Apple punta su questo design estremamente sottile per attrarre un pubblico maggiore rispetto ai modelli mini e Plus, che non hanno ottenuto lo stesso successo delle versioni standard e Pro. Ricordiamo, infatti, che dopo l’iPhone 13 mini, Apple ha abbandonato il formato da 5,4 pollici, cosa che probabilmente si ripeterà con l’iPhone 16 Plus, che potrebbe essere l’ultimo modello della linea.

Caratteristiche tecniche e fotocamera

Secondo Kuo, l’iPhone 17 Air avrà uno spessore di 5,5 mm nel punto più sottile, ma non mancherà la sporgenza della fotocamera. Il dispositivo dovrebbe avere una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, scelta dettata dai limiti di spazio in una scocca così compatta.

Anche dal comparto fotografico si comprende che non sarà il modello di punta della serie iPhone 17. Sarà una versione di fascia media sia per dimensioni che per funzionalità, con un display da 6,6 pollici e il chip A19, meno performante rispetto all’A19 Pro destinato ai modelli Pro. Inoltre, monterà un modem personalizzato Apple, che non supporterà le velocità mmWave 5G più elevate.

Voci contrastanti

Anche se Kuo punta su uno spessore di 5,5 mm, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha suggerito a dicembre scorso che l’iPhone 17 Air potrebbe essere di 2 mm più sottile rispetto ai modelli Pro dell’iPhone 16, arrivando a 6,25 mm. Anche in questo caso, sarebbe comunque l’iPhone più sottile mai realizzato.

L’iPhone 17 Air dovrebbe essere presentato insieme all’iPhone 17, all’iPhone 17 Pro e all’iPhone 17 Pro Max a settembre 2025.