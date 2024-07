Per iPhone 17 Pro Max tre fotocamere da 48 MP possono bastare

Pubblicità

Secondo due analisti iPhone 17 Pro Max sarà il primo della serie dotato di ben tre sensori da 48 megapixel, uno per ognuna delle fotocamere sul retro: ricordiamo che l’attuale modello top iPhone 15 Pro Max è dotato di un solo sensore da 48 MP per la fotocamera principale, mentre i sensori per le fotocamere ultra grandangolare e teleobiettivo sono da 12 MP.

Il primo ad anticipare il balzo per sensore e megapixel è Jeff Pu di Haitong International Securities: già alla fine del 2023 l’analista prevedeva un sensore da 48 MP per la fotocamera teleobiettivo di iPhone 17 Pro Max. Nel report il consistente balzo nelle specifiche è attribuito alla volontà di Apple di ottimizzare anche questa fotocamera per catturare contenuti destinati a Vision Pro.

Al momento solo gli iPhone 15 Pro sono in grado di catturare foto e video spaziali con effetto 3D. Per farlo vengono sfruttate insieme le due fotocamere principale e ultra grandangolare: l’utente deve impugnare iPhone in orizzontale in modo che le due fotocamere catturino la stessa scena da due angolazioni leggermente diverse.

In questo modo alle immagini e ai video vengono associati i dati su profondità e distanza per ricreare l’effetto della visione 3D su Apple Vision Pro. Per gli iPhone 16 Pro in arrivo a settembre – ottobre oltre alla fotocamera principale da 48 MP è previsto un sensore con la stessa risoluzione anche per la fotocamera ultra grandangolare.

Ora anche l’analista Ming Chi Kuo prevede iPhone 17 Pro come il primo con tre sensori da 48 MP, ma non è ancora sicuro se il balzo sarà solo per il modello Pro Max o per tutte e due le varianti Pro del 2025.

Tutti gli iPhone 16 in arrivo quest'anno funzioneranno con il nuovo chip Apple A18, mentre per la ricarica veloce potenziata, sia con filo che senza, rimandiamo a questo articolo di macitynet.