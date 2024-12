Una preghiera per Intel

Pubblicità

Pat Gelsinger, quello che è ormai da una settimana l’ex CEO di Intel, ha invitato le persone a “pregare e praticare il digiuno” a supporto dei dipendenti in difficoltà.

“Ogni giovedì per 24 ore prego e pratico un giorno di digiuno”, ha scritto domenica mattina su X (Twitter) l’ex amministratore delegato dell’azienda di Santa Clara (California). “Questa settimana vi invito a unirmi a me nella preghiera e nel digiuno per i 100mila dipendenti Intel che si trovano in questo periodo difficile. Intel e il suo team sono di primaria importanza per il futuro del settore e degli Stati Uniti”.

Gelsinger, 63 anni, ha rassegnato le dimissioni il 1° dicembre, dopo avere passato tre decenni in Intel, inclusi gli ultimi quattro come CEO. La multinazionale statunitense specializzata in microprocessori si trova attualmente a combattere in un mercato molto diverso da quello nel quale ha dominato per decenni, con sfidanti del calibro di Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Al momento, alla guida di Intel sono stati scelti come co-CEO ad intermim David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus, due dirigenti senior. La multinazionale di Santa Clara ha fatto sapere di avere formato un comitato di ricerca, promettendo di lavorare “diligentemente” e “velocemente” per individuare il sostituto permanente di Gelsinger.

Una curiosità: nel 1997 una famosa copertina della rivista Wired invitava a pregare per Apple, bollata da molti, come azienda decotta e in definitiva spacciata o in alternativa a recitare un ruolo subalterno e residuale. Nessuno avrebbe immaginato che a 27 anni di distanza a invitare alla preghiera sarebbe stato il CEO di Intel per quest’ultima azienda.

Qui il post pubblicato su X di Pat Gelsinger destinato a rimanare nella storia.

Every Thursday I do a 24 hour prayer and fasting day . This week I'd invite you to join me in praying and fasting for the 100K Intel employees as they navigate this difficult period. Intel and its team is of seminal importance to the future of the industry and US. — Pat Gelsinger (@PGelsinger) December 8, 2024

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.