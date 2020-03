iPhone 9 potrebbe debuttare il 15 aprile

iPhone 9, o come si chiamerà il telefono destinato a prendere il posto più basso nella gamma dell’offerta Apple, potrebbe debuttare il 15 aprile. Lo si apprende da Jon Prosser, un leaker seriale che avrebbe appreso informazioni precise in questo senso da qualche gola profonda.

In base a quanto viene scritto su Twitter da Prosser (che nei giorni scorsi aveva anche spiegato che Apple sarebbe al lavoro su una nuova e rivista Airpower), iPhone 9 sarebbe già stato presentato durante un meeting interno. Il Tweet non fornisce molte altre informazioni se non il fatto che il telefono arriverà sul mercato un settimana dopo, il 22 aprile. La decisione sarebbe ancora provvisoria però; come dire che la data potrebbe scivolare.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020