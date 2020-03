Apple posticipa gli ordinativi di iPhone 9 per coronavirus

Le tempistiche di lancio e la disponibilità iniziale del nuovo iPhone economico potrebbero subire problemi dovuti agli effetti di coronavirus: secondo alcune report Apple avrebbe posticipato gli ordinativi per parti e componenti di iPhone 9 indicato anche come iPhone SE 2. Nelle scorse ore un altro report indicava che il terminale era nella fase finale di verifica per la produzione.

Pur trattandosi di una delle ultimissime fasi prima dell’avvio della produzione industriale, il completamento dei preparativi non significa che la tabella di marcia verrà rispettata anche per l’inizio produzione e il lancio che, prima di coronavirus, era atteso entro la fine di marzo. Il posticipo degli ordinativi delle componenti iPhone 9 è segnalato per i costruttori di Taiwan delle schede logiche, siglate PCB dalle iniziali di Printed Circuit Board, destinate al terminale.

In precedenza le consegne erano programmate per ricadere entro marzo, quindi nel primo trimestre, ora invece il posticipo avrebbe fatto slittare le consegne nel secondo trimestre. Come sempre trattandosi di report di DigiTimes, testata con accuratezza altalenante, occorre accogliere le indicazioni con cautela.

Apple potrebbe essere stata costretta a posticipare l’invio delle componenti iPhone 9 a causa della ripresa più lenta del previsto di fabbriche e attività produttive in Cina per coronavirus. Anche se i report risultassero confermati, la multinazionale potrebbe comunque procedere con la presentazione entro marzo magari con disponibilità iniziale limitata. Nello scenario peggiore invece tutti i piani e le tempistiche potrebbe slittare più avanti nel tempo, magari con presentazione e disponibilità in aprile.

