iPhone, da quando esiste i prezzi sono quasi raddoppiati

Da quando esiste, cioè dal primo modello del 2007 solo per il mercato USA e nei suoi 14 anni di esistenza con relativa espansione geografica, i prezzi di iPhone sono aumentato dell’81%, quindi quasi raddoppiati. Questo significa che nel 2021 l’ultimo modello top costa 437 dollari in più in ognuno dei 38 paesi in cui è disponibile.

Numeri e confronti sono elaborati da Self che tiene anche conto di inflazione e delle variazioni nel potere di acquisto. Apple ha aumentato i prezzi di iPhone del 26% oltre i tassi locali di inflazione, questo significa che l’accessibilità locale per il modello di punta costa agli utenti nel mondo 154 dollari in più in termini reali rispetto al primo modello che potevano acquistare.

Gli analisti di Self spiegano la metodologia impiegata «Per tenere traccia di questi cambiamenti, abbiamo creato l’iPhone Price Index per mostrare il prezzo di lancio di ciascun modello di iPhone di punta in tutto il mondo e quanto costano i telefoni a livello locale come percentuale del PIL pro capite. Tornando al primo iPhone, abbiamo mappato dove nel mondo ogni telefono di punta è stato più costoso, sia ogni anno dal lancio che collettivamente».

I dati così ottenuti mostrano quanto è diventato più costoso iPhone a confronto con l’aumento del costo della vita su scala locale, questo per ognuno dei 38 paesi in cui è commercializzato come visibile in una mappa interattiva. Per quanto riguarda l’Italia l’aumento di prezzo, tenendo conto del prodotto interno lordo procapite, è del 19%, uno dei valori più contenuti tra le principali nazioni, come mostra la mappa interattiva di Self che riportiamo in questo articolo.

Negli USA il prezzo degli iPhone dal lancio è aumentato di oltre il 60%, superando l’aumento del potere di acquisto che è stato del 42%: in termini reali il maggio costo è di 88 dollari. La crescita più rapida dei prezzi pari al 110% è rilevata negli Emirati Arabi Uniti. Viceversa in Irlanda i prezzi iPhone sono diminuiti del 29% in termini reali, questo perché il tasso di inflazione locale è cresciuto più del prezzo degli iPhone. Infine iPhone 13 risulta più costoso per chi vive in India: per comprarne uno bisogna spendere il 14,75% dell’intero potere di acquisto annuale, mentre in USA solo l’1,17%.

