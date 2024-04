AGCOM multa Amazon per impostazione predefinita

Su Amazon Italia per molti prodotti viene mostrata come predefinita l’opzione di “acquisto periodico”, anziché quella di “acquisto singolo”, per questo AGCOM ha deciso di multare il colosso dell’e-shopping per 10 milioni di euro.

La motivazione dietro il provvedimento sanzionatorio è che questa pratica ha di fatto limitato la libertà dei consumatori. Per questo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato due società del gruppo Amazon con una multa di 10 milioni di euro in solido, Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l.

Dopo l’indagine, l’Antitrust ha scoperto che Amazon ha praticato questa strategia commerciale ritenuta scorretta, preimpostando l’acquisto periodico per una vasta gamma di prodotti sul sito principale. Sulla pagina di descrizione del prodotto, l’opzione “acquisto periodico” è selezionata come impostazione predefinita, sia per i prodotti venduti direttamente da Amazon, sia per quelli di terze parti.

Secondo AGCOM, questa strategia avrebbe comportato una significativa limitazione della scelta per i consumatori. La pre-selezione visiva dell’acquisto ricorrente, secondo lil Garante, avrebbe spinto all’acquisto periodico di un prodotto, anche quando non necessario, riducendo così la libertà di scelta.

Inoltre, questa condotta è stata considerata non conforme alle norme di diligenza professionale, poiché un’azienda di rilievo come Amazon dovrebbe costruire le interfacce online in modo da consentire ai consumatori di fare scelte commerciali libere e informate.

Dubbi anche sulle spedizioni

Inizialmente, l’AGCOM aveva indagato Amazon anche per una seconda pratica ritenuta scorretta. In particolare, era stata contestato anche il fatto che, nella pagina di pagamento, veniva selezionata la voce “spedizione veloce”.

Tuttavia, l’Autorità ha accettato gli impegni proposti dal colosso, che in futuro preselezionerà solo l’opzione di spedizione gratuita, così eliminando anche tale accusa. Inoltre, le due società sotto indagine forniranno un rimborso ai consumatori che nel 2023 hanno contattato il Servizio Clienti per lamentarsi di questa pratica.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.