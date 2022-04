iPhone, il Covid non ferma la mega fabbrica Foxconn in Cina

Le ultime ondate di Covid in Cina hanno sollevato preoccupazioni a causa delle chiusure e delle nuove regole restrittive per limitare i contagi che il governo e le città hanno attivato nelle zone interessate, minacciando di ridurre la produzione di iPhone e degli altri prodotti Apple realizzati nel Paese: ora però su questo fronte arriva una buona notizia perché si apprende che la produzione iPhone procede bene nella più grande e importante fabbrica Foxconn di Zhengzhou.

Si tratta di uno dei più avanzati stabilimenti di assemblaggio smartphone al mondo, per lo più dedicato alla produzione di iPhone, che al suo interno ospita non solo diverse linee di produzione, ma anche dormitori, palazzine negozi e altre attività per i dipendenti.

La situazione nello stabilimento è rivelata da alcuni dirigenti Foxconn riportati da Bloomberg. Attualmente circa 200.000 dipendenti sono al lavoro: Foxconn sta collaborando con le autorità locali per introdurre misure per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti. Ricordiamo che negli scorsi giorni sono emersi diversi report che segnalavano chiusure complete e restrizioni in diverse città della Cina, misure che interessano anche gli stabilimenti di alcuni dei principali partner di Apple.

Mentre per il momento non sembrano esserci ripercussioni sulla produzione e sulle tempistiche di attesa per iPhone e iPad, la produzione di Mac sembra essere quella più colpita, come dimostrano i tempi sempre più lunghi per chi ordina un nuovo computer Apple, in particolare il nuovo Mac Studio e anche i MacBook Pro 2021 di ultima generazione, che in alcuni casi vengono indicati in consegna solo a giugno per chi ordina ora.

Le nuove chiusure in Cina rischiano di aggravare ulteriormente il problema della scarsità globale di chip e componenti che da mesi interessa quasi tutti i settori industriali, non solo l’elettronica di consumo. La multinazionale di Cupertino potrebbe offrire più informazioni riguardo pandemia e scarsità globale di chip e componenti in occasione della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre che si svolgerà il 28 aprile.