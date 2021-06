Fujifilm X-S10 diventa più versatile con il firmware 2.00

La fotocamera Fujifilm X-S10 sarà ancora più potente con il firmware 2.00 annunciato nelle scorse ore e disponibile gratuitamente al pubblico, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, nei prossimi giorni e comunque entro la fine del mese. Installando questo aggiornamento la fotocamera sarà arricchita di nuove funzioni e di una migliore fruibilità, ottenute anche grazie agli utenti della Serie X che ne hanno fatto largamente richiesta.

La prima novità è quella che vede aggiungere la capacità di ripresa cablata, che può essere utilizzata collegando la fotocamera X-S10 a un computer su cui è installato Capture One, il Plug-in di ripresa Tether per Adobe Photoshop Lightroom oppure direttamente Fujifilm X Acquire. Questa funzione di scatto con tethering può essere utilizzata sia tramite la connessione via cavo USB sia anche in modalità wireless su una rete Wi-Fi.

Il secondo cambiamento apportato dall’aggiornamento firmware 2.00 riguarda la possibilità di combinare la fotocamera Fujifilm X-S10 con un gimbal compatibile che ne supporti la funzionalità di controllo remoto, consentendo così agli utenti di avviare e interrompere la registrazione video, specificare le impostazioni di esposizione per il video come ad esempio la velocità dell’otturatore, il valore di apertura, la sensibilità ISO e la compensazione dell’esposizione, oltre che rendere possibili regolazioni della messa a fuoco manuali.

In concomitanza con il rilascio dell’aggiornamento firmware, Guilin Zhishen Information Technology Co. Ltd, la società che produce i celebri gimbal a marchio Zhiyun, ha annunciato l’intenzione di offrire prodotti compatibili. L’ultima novità riguarda l’aggiunta di una opzione di blocco alle impostazioni per pulsanti e quadranti nel menu “Impostazioni”. In pratica abilitando la funzione saranno impedite le modifiche involontarie delle impostazioni del quadrante e del pulsante durante la ripresa.

La versione del firmware attualmente disponibile per questa fotocamera è la 1.04 e risale al 24 marzo. In quell’occasione veniva risolto un problema che impediva il riconoscimento della fotocamera quando collegata a un Mac con processore M1 tramite cavo USB e veniva migliorato l’assorbimento delle vibrazioni della mano e dei movimenti dei soggetti in “Modalità Auto” quando la funzione di riconoscimento del volto è attiva. Nel momento in cui sarà disponibile si potrà scaricare dalla pagina ufficiale dedicata ai download dei firmware.

