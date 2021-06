iPhone 2022 forse avrà Touch ID nello schermo

In precedenza Ming Chi Kuo, ma anche altri, aveva indicato che lo scanner di impronte Touch ID sarebbe ritornato negli iPhone 13 di quest’anno nel tasto laterale e successivamente sotto lo schermo, ma ora anche l’analista considerato infallibile cambia idea: ora anticipa che qualche modello degli iPhone 2022 forse avrà Touch ID nel display e conferma nuovamente che verrà eliminata la versione mini.

Infatti non è la prima volta che Ming Chi Kuo prevede la fine di iPhone mini. La sua ultima comparsa sarà con gli iPhone 13 attesi entro questo autunno, mentre per la generazione successiva che arriverà l’anno prossimo ci saranno sempre quattro modelli, due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici, quindi escludendo la versione da 5,4 pollici che quest’anno sembra aver venduto meno del previsto e di cui, secondo alcune indiscrezioni, Apple avrebbe già interrotto la produzione.

Interessante rilevare che, sempre secondo l’analista, non tutti i modelli della gamma iPhone 2022 potrebbero ricevere il sensore Touch ID nello schermo, come segnala MacRurmos. Per esempio il modello più economico da 6,7” di iPhone 14 è già previsto con un prezzo inferiore ai 900 dollari in USA, ma privo di alcune tecnologie e funzioni, tra cui proprio Touch ID, per contenere costi di produzione e prezzo di vendita.

Sembrano più accurate le anticipazioni per quanto riguarda gli iPhone 14 del 2022 della fascia top: i due modelli più costosi da 6,1” e 6,7” Pro sembra avranno una fotocamera grandangolare migliorata con sensore da 48 megapixel. Infine, sempre per il prossimo anno, è indicato l’arrivo di un nuovo iPhone SE con connettività 5G che diventerà l’iPhone 5G più economico di sempre, con design simile a quello attuale e prestazioni migliorate.

Tutto quello che sappiamo finora della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.