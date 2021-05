iPhone SE reimmaginato senza le corna

Apple potrebbe lanciare un nuovo iPhone SE senza notch, il terzo di questa serie, nel 2023: se n’è parlato nelle scorse settimane, specialmente riguardo al fatto che l’azienda prevede di riprogettare la fotocamera anteriore utilizzando lo schema noto nel settore con il termine di “hole punch”, letteralmente “perforatore”.

Come è noto infatti iPhone SE è lo smartphone più economico di Cupertino che, per raggiungere questo scopo, solitamente rinuncia alle tecnologie più sofisticate. Questo significa che se le voci sono vere, Apple potrebbe realizzare un iPhone SE 2023 senza implementare le tecnologie di scansione del volto: niente notch quindi, ma un più pratico forellino nella zona alta dello schermo per integrare la fotocamera, lasciando al resto della superficie tutto lo spazio utile per mostrare contenuti sullo schermo.

A mostrare come potrebbe apparire questo telefono ci ha pensato il designer che su Twitter si fa chiamare “Apple Lab”, pubblicando una serie di immagini realizzate al computer che combinano il design dai bordi squadrati di iPhone 12 con la tecnica del punch-hole per la fotocamera anteriore, già vista in diversi altri smartphone della concorrenza.

Questo significherebbe pure che per la scansione biometrica sarebbe offerta soltanto quella dell’impronta digitale attraverso il tasto laterale di accensione/spegnimento, una tecnologia che non sarebbe neppure nuova perché Apple l’ha recentemente implementata sugli iPad Air del 2020. In questo modo la sicurezza dei dati resta intatta ma al contempo si può beneficiare di un frontale tutto schermo, che per la serie SE di iPhone sarebbe una novità assoluta visto che i precedenti modelli sono la copia esatta di iPhone 5s e iPhone 8, entrambi dotati del sensore Touch ID nell pulsante Home incassato sulla facciata anteriore.

Eliminando la banda nera sul lato superiore richiederebbe inoltre una riprogettazione dell’altoparlante, che secondo l’idea del designer potrebbe essere semplicemente spostato sulla cornice superiore. Può sembrare un’idea folle ma, come dicevamo, lo scorso mese l’analista Ross Young ha lanciato l’esca dicendo che Apple starebbe lavorando a due nuovi iPhone SE: uno sarebbe una versione aggiornata del modello attuale, al quale verrebbe aggiunta soltanto la tecnologia 5G e aggiornato il processore, l’altro invece avrebbe un design completamente nuovo “con fotocamera punch hole” su un display da 6,1 pollici. Il primo è previsto per il 2022, mentre questo modello riprogettato non dovrebbe arrivare prima del 2023.

Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo articolo, invece per quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 in arrivo quest’anno si parte da qui.