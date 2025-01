Apple e Samsung dominano ma la crescita è dei terminali cinesi

Pubblicità

Nel 2024 il mercato smartphone è tornato a crescere, sembra sopratutto grazie ai marchi cinesi, con in testa Xiaomi e Vivo: anche se Samsung e Apple continuano a dominare nel mondo, le quote di mercato di entrambe sono in leggero calo.

Questi sono in sintesi i risultati degli ultimi rapporti di Counterpoint, Canalys e IDC. In particolare, il primo segnala un aumento del 4% nelle vendite di smartphone durante il 2024, mentre IDC e Canalys riportano incrementi tra il 6% e il 7% nelle spedizioni globali. Si tratta di dati in ripresa rispetto al 2023, quando il mercato registrava dati di vendita più bassi.

Chi domina il mercato?

Se, più o meno, tutti concordano sulla ripresa, c’è una leggera incertezza su chi sta effettivamente dominando il mercato in questo preciso momento storico. Ed infatti, mentre per Counterpoint, Samsung ha guidato il settore per quota di mercato nel 2024, per IDC e Canalys il primato spetta ad Apple.

Tuttavia, tutti concordano sul fatto che Xiaomi occupi stabilmente il terzo posto, con un incremento del 12% nelle vendite di unità secondo Counterpoint, diventando il produttore con la crescita più rapida tra i principali attori. Counterpoint stima che Xiaomi abbia raggiunto una quota di mercato del 14%, avvicinandosi al 18% di Apple.

Non stanno a guardare neppure Oppo (con annesso OnePlus), Vivo e il gruppo Transsion — che include marchi come Tecno e Infinix — che seguono in classifica grazie a forti vendite sopratutto nella regione asiatica, oltre che dalla crescita in Europa, Africa e America Latina.

Secondo Counterpoint e IDC, una parte del buon andamento di mercato per il 2024 è attribuibile all’introduzione di smartphone progettati come dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, che hanno sostituito gli schermi pieghevoli come nuova tendenza dominante.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.