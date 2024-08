JDI, display per auto con funzioni e touch divisi tra autista e passeggero

Pubblicità

Japan Display Inc (JDI) ha annunciato di avere sviluppato la prima tecnologia 2 Vision Display (2VD) al mondo che soddisfa requisiti di qualità dell’immagine di livello automotive, un dispositivo che consente la visualizzazione simultanea di contenuti diversi in base alla direzione di visione.

Altra innovazione è l’integrazione nella stessa tipologia di display di una tecnologia denominata “2VD Dual Touch”, indicata come in grado di identifica le operazioni di tocco distinte di utenti diversi.

Il concetto di display 2VD esiste da tempo ma finora non era stato possibile ottenere prodotti di qualità tale da poter essere commercializzati.

JDI riferisce che per il Dual Touch 2VD ha sfruttato tecnologia LTPS (Low Temperature Polysilicon) e funzionalità ottiche con le quali è stato possibile superare i problemi di qualità che dovrebbero portare all’uso diffuso.

Il Dual Touch 2VD di JDI è utilizzabile su schermi di grandi dimensioni per mostrare contenuti vari, a supporto del conducente che può guidare in modo sicuro, e mostrare allo stesso tempo immagini di qualità al passeggero. Il Dual Touch 2VD risolve anche le limitazioni in termini di design degli abitacoli dovute all’aumentare dei display, permettendo l’eliminazione di display secondari dove questi non sono necessari. Altri possibili ambiti d’uso sono applicazioni di segnalatica/pubblicità digitale, e anche in ambito gaming. Un esempio del produttore riguarda la segnalatica negli hib di trasporto, con informazioni che potrebbero cambiare in base alla distanza dell’utente (es. da lontano di potrebbe vedere la pubblicità, da vicino si potrebbero mostrare informazioni su partenze e arrivi).

JDI riferisce di essere in trattativa con vari costruttori per integrare il Dual Touch 2VD in futuri veicoli, e che le prime vetture sulle quali saranno visibili questi schermi arriveranno a inizio 2025.

