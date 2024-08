ASUSTOR Drive Utilities, app per la manutenzione degli hard disk, clonazione e cancellazione sicura dei dati nei NAS

Pubblicità

ASUSTOR ha annunciato la disponibilità di Drive Utilites, un’app pensata per la manutenzione delle unità disco, la loro clonazione e la cancellazione sicura dei dati sui NAS di questo brand.

Sfruttando due o più alloggiamenti liberi di un NAS o delle unità di espansione AS6004U o Xpanstor 4, l’utility in questione consente di effettuare in modo semplice e immediato la copia dei dati di un hard disk o di un SSD su un’unità disco di capacità uguale o superiore, consentendo di eseguire il backup rapido dell’intero contenuto della memoria di massa.

Quando la necessità è quella di sostituire dischi rigidi o le unità SSD con unità di capacità maggiori, invece, ASUSTOR Drive Utilities consente di utilizzare gli alloggiamenti inattivi del NAS o delle unità di espansione per cancellare in modo sicuro i dati dalle memorie di massa, rendendone impossibile il recupero.

ASUSTOR Drive Utlities è un disponibile per il download e l’installazione sui NAS ASUSTOR tramite lo store App Central; è compatibile con le serie di NAS AS31, 32, 61, 62, 63, 64, Nimbustor, Nimbustor Gen2, Lockerstor, Lockerstor Gen2, Lockerstor Pro e Flashstor, nonché per le unità di espansione AS6004U e Xpanstor 4.

