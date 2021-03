Apple Tv+, docuserie sullo spot che portò Pepsi in tribunale

Apple ha firmato l’ordine per “The Jet”, una docuserie incentrata su una incredibile vicenda che negli anni ’90 portò Pepsi in tribunale. All’epoca la multinazionale specializzata in bevande aveva creato uno spot che prometteva vari regali grazie ad una raccolta punti; in palio migliaia di premi, giubbotti, radio, e in uno spot si fantasticava della possibilità di ottenere un Jet Harrier, che – in teoria – avrebbe potuto essere vinto raccogliendo sette milioni di punti.

John Leonard, all’epoca 24enne, era riuscito a raccogliere i sette milioni di punti così come richiesto dal regolamento, pretendendo il jet che la Pepsi Cola aveva pubblicizzato come uno dei possibili premi.

Leonard aveva ritagliato centinaia di punti, ne aveva acquistati a migliaia a dieci centesimi l’uno ed era riuscito persino a trovare degli investitori, disposti a scommettere 700mila dollari sulla riuscita della sua impresa. Pepsi comunicò ad ogni modo che non avrebbe consegnato l’Harrier, nonostante i sette milioni di punti, e Leonard decise di citare in giudizio la società americana. Il giudice decise ad ogni modo di non condannare l’azienda e l’uomo perse la battaglia legale intentata contro il colosso americano, che a sua volta lo citò giudizio, definendo la sua azione legale assolutamente pretestuosa.

Il sito Deadline riferisce che la docuserie di Apple è “un tuffo profondo” nella cultura pop degli anni ’90, e mostrerà eventi legati all’epoca nella quale Leonard cercava di ottenere il suo jet. Registi e produttori esecutivi di “The Jet” sono James Lee Hernandes e Brian Lazarte, nominati agli Emmy per la docuserie “McMillions” di HBO.

La novità è parte di una crescente serie di novità previste in arrivo su AppleTV+, che includono anche “Pachinko” (adattamento di una novella di Min Jin Lee) e “Masters of the Air” (sequel di “Band of Brothers”, Fratelli al fronte, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks con la partecipazione della rete HBO nel 2001).

