Sky Wifi con Sky TV a 39,90 euro per i primi 18 mesi

Proprio nei giorni in cui si discute sui diritti per la trasmissione delle partite di Serie A per il triennio a venire, Sky lancia un’offerta di particolare interesse per chi deve attrezzarsi con Fibra e Pay TV. Due servizi, praticamente, al prezzo di uno. Il bundle prevede, per i primi 18 mesi, un canone mensile di 39,90 euro. Ecco cosa comprende l’offerta.

Sky WiFi

Anzitutto, il canone mensile prevede l’installazione della nuova rete di ultima generazione Sky, con fibra al 100% (FTTH) per navigare fino a 1 Gb/s. Ovviamente, si tratta di una connessione che Sky chiama sicura ed illimitata, ottimizzata anche per il video streaming per Sky Q, Sky Go, Netflix, DAZN e altre applicazioni, con una latenza minimizzata e dunque in grado anche di migliorare l’esperienza gaming.

Sky dichiara una velocità nominale di download fino a 1 Gb/s, e fino a 300 Mb/s in upload. Ovviamente, anche grazie allo Sky Wifi Hub, che si adatta in modo dinamico ai comportamenti dell’utente e all’ambiente. Si tratta di una periferica Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz), in grado secondo il vettore du aggirare gli ostacoli e minimizzare le interferenze, grazie alle sue 8 antenne integrate, che permette di avere oltre 100 dispositivi connessi. Tra gli altri servizi inclusi, l’app Sky Wifi, per personalizzare il wifi di casa.

Sky TV

Incluso nel bundle, al prezzo di 39,90 euro anche l’offerta di intrattenimento con gli show e i reality di Sky, oltre alle serie Sky Original, alle serie TV internazionali e agli show di cucina, musica, viaggi, lifestyle, e arte. Ancora, nel bundle viene proposto lo sport di Eurosport, Sky HD ed ancora Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Cinema Uno in Super HD 24 ore su 24.

Ovviamente, il tutto viene fruito attraverso il decoder Sky Q via internet, che non richiede parabola, né installazione, e che permette di visionare tutti i programmi semplicemente collegandolo alla rete internet di casa. PEraltro, il decoder è compatibile con lo standard del digitale terrestre DVB T2 HEVC, così da non dover cambiare TV nel 2022.

Sky Q include funzionalità come il controllo vocale per cercare facilmente il contenuto da guardare, potendo registrare fino a 3 programmi in contemporanea su 1 TB di memoria disponibile. Oltre a poter accedere ai contenuti in chiaro del digitale terrestre, Sky Q unisce le app Netflix, DAZN, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente su Sky Q, con servizi aggiuntivi inclusi come On demand,

e Sky Go Plus incluso per 12 mesi. Dal 13° mese la visione di Sky Go Plus si interromperà automaticamente senza nessun costo aggiuntivo e sarà possibile proseguire il servizio con Sky Go disponibile per i clienti Sky da almeno un anno.

Condizioni dell’offerta

Il periodo promozionato è di 18 mesi con una durata contrattuale di 12 mesi e un vincolo contrattuale di 18 mesi. In caso di recesso anticipato nei primi 18 mesi, sarà addebitato un importo pari agli sconti fruiti + 11,53 euro, quale costo operatore.

Peraltro, Sky precisa che il contratto di abbonamento relativo all’offerta TV ed il contratto di abbonamento a Sky Wifi sono contratti tra loro separati ed autonomi

Costi iniziali

L’attivazione servizio Sky Q via internet è inclusa (anziché 99€), così come la consegna Sky Q via internet (anziché 49€). Anche il decoder Sky Q via internet è in comodato d’uso gratuito, mentre i costi mensili ricorrenti sono:

SKY TV a 10,00€/mese per i primi 18 mesi (anziché 28,00€ al mese) oppure Intrattenimento plus + Sky HD a 20,00€/mese per i primi 18 mesi (anziché 28,00€ al mese).

È possibile aggiungere uno o più pacchetti per i primi 18 mesi a scelta tra: Sky Cinema a 10€/mese (anziché 16,20€/mese), Sky Sport o Sky Calcio a 15€/mese ciascuno (anziché 15,20€/mese ciascuno).

Dal 19° mese – fine periodo promozione – l’importo ricorrente di riferimento ai servizi Sky sarà quello valido a tale data per la combinazione di pacchetti sottoscritti.

Per abbonarsi il link da seguire è questo.