Come trasformare un disco SSD in una memoria USB-C portatile

Pubblicità

Se avete un disco SSD in formato M.2 NVMe 2230 da cambiare sulla vostra console o Surface sappiate che potete renderlo davvero operativo con soli 12 € approfittando dell’offerta in corso su JEYI 2230, un enclosure che ve lo trasforma in una memoria USB-C portatile.

Si tratta sostanzialmente di una custodia compatta su cui montare qualsiasi disco SSD M.2 NVMe da 22 x 30 mm come quelli che equipaggiano PS5, Steam Deck, Microsoft Surface.

È realizzata in alluminio perciò non solo offre una protezione adeguata per il disco ma promette una dissipazione termica ottimale, prevenendo il surriscaldamento durante l’uso intensivo.

È un dispositivo plug and play, questo significa che non richiede software o driver aggiuntivi per funzionare. Basta collegarlo al dispositivo desiderato per iniziare ad utilizzarlo immediatamente come fosse una qualsiasi penna USB.

Monta una spina USB-C di tipo USB 3.1 Gen 2 che supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Questo significa che potrete spostare grandi quantità di dati in tempi record: per dire, un file da 1 GB può essere trasferito in soli 1 secondo, rendendo questa custodia particolarmente adatta a chi lavora con file di grandi dimensioni o a chi ha bisogno di accedere rapidamente ai propri dati. O magari per fare al volo il backup di iPhone.

La spina è protetta da un tappo con chiusura magnetica che presenta un piccolo foro per agganciarlo all’anello delle chiavi, così potrete portarlo facilmente sempre con voi.

La confezione include viti, un cacciavite e un laccetto per appenderlo al polso o allo zaino.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 31 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 62% andando a spendere intorno ai 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.