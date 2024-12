Tim Cook, Apple Intelligence gratis, Vision Pro non è ancora morto

Pubblicità

Apple Intelligence gratis, Vision Pro non è ancora da seppellire. Questi sono i due elementi che stanno al centro di una lunga intervista che Tim Cook ha concesso a Wired nel corso della quale il CEO Apple parla a tutto campo.

In particolare su Apple Intelligence, il capo della Mela tiene a fugare alcune paure i particolare quella sulle voci di costi per usare i servizi di intelligenza artificiale. Si tratta di scelte che stanno valutando anche i concorrenti (a gennaio di quest’anno con Samsung, ad esempio, è emerso che le funzionalità AI dei Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24s saranno fruibili gratuitamente “fino al 31 dicembre 2025”, senza indicare cosa succederà dopo ma non è da escludere richieste di abbonamenti) ma Cook ha affermato che di questa possibilità non si è mai parlato in azienda. E ancora: ” Li vediamo un po’ come lo schermo multitouch, che ha dato vita alla rivoluzione degli smartphone e ai moderni tablet”.

Parlando della possibilità che l’AI renda tutto più artificioso, con testi che sono, ad esempio, “fintamente” seriosi o divertenti (chi sta scrivendo davvero la frase seriosa o divertente? L’utente o l’IA?), Cook spiega: “Viene sempre da te. Sono i tuoi pensieri e il tuo punto di vista. Lei e io abbiamo l’età per ricordarci come l’avvento dei computer abbia cambiato la produttività. Non eri più tu a battere i tasti sulla calcolatrice, usavi un foglio di calcolo. Non eri più tu alla macchina per scrivere, utilizzavi un programma di videoscrittura”. Il CEO di Apple sposta poi il discorso su Logic Pro, evidenziando come l’IA possa essere utile per aiutare musicisti a creare ma gli autori della music rimangono loro.

E per quanto riguarda gli investimenti di Apple su OpenAI (idea che in seguito è stata abbandonata), abnche qui arriva una smentita: “Il nostro modus operandi non è quello di investire nelle altre aziende. Lo abbiamo fatto assai raramente e per noi sarebbe stato strano, un’eccezione, farlo in questo caso” (ammettendo dunque che l’idea di investire era reale).

Immancabile la domanda su Vision Pro, dispositivo che secondo indiscrezioni non sta andando come previsto (lo stesso Cook ha in precedenza ammesso che si tratta di un prodotto di nicchia). Il CEO di Apple riferisce: “È un prodotto per early adopter, per persone che vogliono oggi la tecnologia di domani. Queste persone lo stanno acquistando e l’ecosistema di app è fiorente. Il test cruciale per noi è proprio l’ecosistema. Non so se lei lo usa, ma io sì. E vedo spuntare di continuo nuove app”.

Si passa poi alla Realtà Mista con riferimenti agli occhiali di Meta. L’interlocutore chiede se Vision Pro, che è più grande e pesante, andrà nella stessa direzione e Cook risponde: “È un progresso nel tempo che dipende da come si evolvono le forme. La Realtà Aumentata è una cosa enorme. Con Vision Pro, siamo arrivati a quella che è chiaramente la tecnologia più avanzata che abbiamo mai realizzato, e penso anche la tecnologia più avanzata al mondo sul piano dell’elettronica. Vedremo dove ci porterà”.

Alla fine dell’intervista l’interlocutore chiede se Apple tornerà alle presentazioni dal vivo dei prodotti (senza i keynote pre-registrati) e Cook risponde: “Durante il Covid abbiamo capito che il pubblico è principalmente online. Pochissime persone possono entrare nel teatro, e volevamo che più persone fossero coinvolte negli annunci. È possibile farlo in modo molto più produttivo su nastro che dal vivo, a causa delle transizioni sul palco e così via”.