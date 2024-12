Apple, disponibile l’add-on iCloud Passwords per Firefox

Pubblicità

Apple offre un add-on iCloud per il browser Firefox per PC o Mac, strumento per consentire all’utente di accedere alle password memorizzate nell’utility Accesso Portachiavi o nell’app Password.

L’add-in (creato da uno sviluppatore di terze parti e acquisito da Apple che ha evidentemente apprezzato il lavoro) è installabile da questa pagina di Mozilla; bisogna aprire quest’ultimo ink dal browser Firefox, selezionare “Aggiungi a Firefox” e consentire l’installazione.

Come accennato, iCloud Passwords permette di inserire in sicurezza le password memorizzate nel Portachiavi iCloud quando si accede a siti web che richiedono il login. Qualsiasi nuova password creata da Firefox verrà salvata nel Portachiavi iCloud rendendola disponibile su tutti gli altri dispositivi dove è attiva la sincronizzazione con iCloud.

La prima volta che si accedere alle password memorizzate in iCloud bisogna confermare che si vuole abilitare l’inserimento automatico delle password in Firefox, inserendo un codice in una finestra dedicata che appare nel Finder di macOS.

Quando si indica la password in un sito, Firefox chiederà se si vuole salvare la password in questione nel portachiavi iCloud in modo tale da poterla usare per app e siti web su tutti i dispositivi sincronizzati.

Il portachiavi iCloud consente di mantenere aggiornate le password (e altre informazioni protette) sui vari dispositivi dell’utente; memorizza e compila automaticamente informazioni (come nomi utente, password e passkey, informazioni delle carte di credito e codici di sicurezza su tutti i dispositivi “approvati” dall’utente. Le informazioni sono memorizzate con la codifica end-to-end, che assicura il massimo livello di sicurezza dei dati. I dati vengono protetti con una chiave derivata da informazioni uniche del proprio dispositivo e associata al codice del proprio dispositivo, che solo l’utente conosce. Nessun altro può accedere a questi dati o leggerli, che siano in transito o archiviati.

Per rimuovere l’add-in basta visitare di nuovo la pagina dei download degli add-in di Firefox e scegliere “Remove”. In alternativa è possibile fare click sull’icona “Estensioni” nella barra in altro in altro a destra di Firefox, selezionare “Password iCloud”, cliccare sull’icona della rotella dentata e da qui scegliere “Rimuovi estensione”.