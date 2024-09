JMGO potenzia la gamma dei proiettori a triplo Laser N1S fino a 3500 Ansi Lumen

Pubblicità

IFA 2024 ha rappresentato l’occasione per il produttore di proiettore da tempo specializzato in modelli a triplo laser dal prezzo ultra-competitivo per presentare la linea potenziata dei suoi modelli top di gamma che spingono le prestazioni verso l’alto in quanto a luminosità e diventano più versatili grazie ad Android TV.

Sono tre i modelli della serie N1 rinnovata di JMGO che ora assumono la sigla N1S: Ultimate, Ultra e Pro condividono molte caratteristiche e si distinguono tra loro per la luminosità che è ottima anche nel nuovo modell base pro: ben 2400 Ansi Lumen fino ad arrivare ad Ultimate con 3500 Ansi lumen.

I proiettori sono già disponibili su Amazon con uno sconto sostanzioso rispetto al prezzo di listino (si vedano le schede a fondo pagina).

Tra i caratteri comunica troviamo la tripla tecnologia laser MALC arrivata alla versione 2.0, risoluzione 4K UHD spazio colore esteso del 110% BT.2020, una precisione del colore di △E<1, oltre 1,07 miliardi di colori, HDR10 e un rapporto di contrasto FOFO di 1600.

Grazie al gimbal all-in-one che troviamo replicato ormai in tanti prodotti della concorrenza e che è possibile regolare anche con una sola mano è possibile proiettare a qualsiasi altezza e pure sul soffitto ovunque: la base è girevole a 360° in orizzontale e a 135° in verticale e potete ottenere una immagine di qualità fino a 200” con un regolazione del trapezio e del fuoco automatica e rapidissima.

Per tutti i modelli è stato infatti aggiornato il sistema FlexiSmart alla versione 2.0 con correzione trapezoidale automatica in tempo realee adattamento alla luminosità, al colore della parete e allo schermo. Sul frontale sono presenti un sensore 3D-TOF e una camera CMOS che gestiscono zoom, protezione degli occhi, evitamento degli ostacoli e rimozione della luce blu.

I nuovi proiettori della serie N1S hanno a bordo Google TV e possono far girare Netflix con app nativa insieme a tutte le altre app di streaming: sono disponibili più di 10.000 app e più di 800 canali gratuiti grazie a Google Play. A bordo troviamo WiFi6, Bluetooth5.1 per il wireless e per l’I/O fisico 2 HDMI 2.1 (con supporto eARC), Una USB 2.0 e un jack per cuffie da 3,5 mm. Anche il suono sembra essere di qualità grazie ai doppi subwoofer da 20 W con dinamici da 45 Hz.

Oltre all’entusiasmo dell’azienda che punta molto sulle comunicazioni social e su una base di utenti entusiasti ci hanno colpito le prestazioni reali dei prodotti mostrati in ambienti con elevata illuminazione ambientale che esaltavano la potenza dei proiettori anche in pieno giorno, i colori naturali e l’efficacia del sistema flexismart che adatta l’immagine con una velocità incredibile al rapporto dimensionale ottimale ad ogni spostamento del proiettore.

Per quanto riguarda i prezzi al pubblico ecco quelli con offerta lancio dei modelli più potenti su Amazon. Controllate la validità accedendo alle relative schede.