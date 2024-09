Apple Watch Series 10 è più bello e pratico nelle recensioni USA

Pubblicità

Considerando il decennale del primo Apple Watch, molti si aspettavano una sorta di modello rivoluzionario alla iPhone X: ma anche se Apple Watch Series 10 costituisce un altro aggiornamento annuale solo incrementale, le novità introdotte rendono lo smartwatch Apple ancora più pratico e utile, oltre che comodo da indossare e bello da vedere.

Praticamente tutte le prime recensioni apparse negli USA elogiano lo schermo non solo visibilmente più grande, ma ora anche perfettamente visibile da ogni angolazione. Comandi e icone dell’interfaccia sono più facili da usare, mentre l’ora si può consultare anche senza dover allineare il polso agli occhi.

Anche lo spessore sensibilmente ridotto rispetto ai modelli precedenti è apprezzato non solo per il design, ma anche per la praticità nell’uso quotidiano. Il monitoraggio delle apnee notturne è stato approvato solo negli scorsi giorni, così il periodo di test è insufficiente per una valutazione.

Ma è certo che sentiremo sempre più parlare di questa funzione e degli avvisi agli utenti, secondo TechCrunch, come è già avvenuto con le generazioni precedenti per il sensore cardio e la rilevazione di aritmie e problemi.

Diversi recensori segnalano il miglioramento dell’indossabilità, sempre utile non solo di giorno, ma anche per il monitoraggio di sonno e apnee di notte. Questo si abbina alla perfezione con il miglioramento della carica veloce, come rileva CNBC: bastano 30 minuti per l’80% di carica della batteria, per poter affrontare giornata di lavoro o notte di monitoraggio approfittando di una pausa veloce di ricarica.

Tra le sorprese inaspettate un notevole balzo nelle funzioni audio: Cnet elogia la riproduzione della musica tramite lo speaker integrato, ma sopratutto il notevole isolamento della voce per chiamate dallo smartwatch, anche in luoghi molto rumorosi.

Pur trattandosi di uno degli upgrade più corposi di Apple Watch degli ultimi anni, secondo Tech Crunch i miglioramenti incrementali rendono Apple Watch Series 10 indicato per gli utenti che possiedono un modello datato, meno invece per chi possiede un Series 7 oppure 8.

Le novità di Apple Wach Series 10 in questo articolo, invece tutto quello che Apple ha presentato a settembre inclusi iPhone 16, 16 Pro e AirPods 4 è riassunto qui.

